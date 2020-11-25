США: термін карантину після контакту з хворим на COVID-19 можуть скоротити

Центри з контролю і профілактики захворювань США розглядають можливість скорочення рекомендованого періоду карантину для людей, які могли контактувати з хворими на коронавірус.

Чинні рекомендації наказують дотримуватися карантину протягом 14 днів, але у вівторок представник відомства сказав, що період ізоляції може бути скорочений при отриманні негативного аналізу.

Уряд США також розробляє план швидкого поширення першої партії вакцин проти коронавірусу в разі отримання схвалення від регулюючих органів.

Як розповів у вівторок журналістам представник урядової операції «Надзвукова швидкість» генерал Густав Перна, до кінця грудня будуть доступні 40 мільйонів доз вакцини від двох виробників.

Як очікується, Управління з нагляду за якістю продуктів харчування і лікарських препаратів ухвалить рішення щодо вакцини Pfizer 10 грудня а компанія Moderna планує незабаром подати заявку на реєстрацію. Обидві компанії опублікували попередні результати випробувань, які показують ефективність їх вакцин.

Першими почнуть вакцинувати медпрацівників та представників груп ризику. За словами влади, для всіх жителів США вакцина може бути доступна тільки до квітня.

Напередодні Дня подяки органи охорони здоров'я закликають американців утриматися від подорожей і не збиратися великими групами, щоб уникнути подальшого зростання захворюваності.

У сусідній Канаді День подяки відзначили на початку жовтня, після чого добовий приріст випадків зараження подвоївся.

Канадська провінція Альберта у вівторок оголосила про заборону на зібрання, обмеження кількості людей в роздрібних магазинах і призупинення занять для деяких учнів.

У Японії після нового сплеску заражень уряд згорнуd заходи стимулювання туризму. Міністр економіки Ясутосі Нисимура заявив, що поїздки до міст Саппоро і Осака будуть тимчасово заборонені.

Деякі європейські країни планують пом'якшити обмеження напередодні Різдва. Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок оголосив, що з неділі зможуть відновити роботу деякі магазини, а з 15-го грудня будуть скасовані розпорядження, які вимагають не виходити з дому без вагомої причини.

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