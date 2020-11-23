Оксфордська вакцина проти COVID-19 показала ефективність 70%, яку можна довести до 90%

Розробники однієї з провідних вакцин проти COVID-19, Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca, повідомили, що великі клінічні випробування підтвердили високу ефективність їхнього препарату, а також відсутність серйозних побічних наслідків.

Розробники кажуть, що у випробуваннях у Великій Британії та у Бразилії брали участь понад 20 000 добровольців, і використання однієї встановленої дози показало ефективність на рівні 70%.

Ефективність і безпечність цієї вакцини підтверджує, що вона буде дієвою у боротьбі проти COVID-19...

Це нижче, ніж показник ефективності близько 95%, про який заявили розробники інших вакцин від коронавірусу - компанії Pfizer, а також Moderna.

Але випробування оксфордської вакцини також показали 90% ефективності, коли той препарат застосували двічі: у вигляді першої дози зменшеної наполовину, а потім другої повної дози, введеної через місяць.

Представник розробників у Оксфордському університеті професор Ендрю Поллард заявив, що «дуже задоволений цими результатами».

Науковці змогли за приблизно 10 місяців здійснити роботу, яка зазвичай забирає десятиліття.

Оксфордську вакцину компанії AstraZeneca називають дуже обнадійливо, бо її виготовляють з використанням вже існуючих дешевших технологій, і ту вакцину можна зберігати у звичайних холодильниках, на відміну від препаратів Pfizer і Moderna, які потребують надзвичайно низьких температур.

Про високу ефективність, понад 90%, повідомляли також російські розробники вакцини від коронавірусу, що називається Спутнік - V, але західні фахівці зауважують, що російські випробування були значно меншими, і не всі дані про них оприлюднені.

Британський уряд заявив, що вже замовив 100 мільйонів доз оксфордської вакцини і покладає високі надії, що вона після ліцензування, відіграє важливу роль у подоланні пандемії COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок сказав, що сподівається на повернення життя до «норми» вже до літа наступного року, але наголосив, що зараз для багатьох людей загроза від коронавірусу залишається великою.

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