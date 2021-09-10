В уряді США порівняли шанси померти від COVID-19 у повністю вакцинованих та неповністю вакцинованих

Ризик госпіталізації, або смерті від COVID-19 для повністю вакцинованих осіб у понад 10 разів менший у порівнянні з особами невакцинованими у повній мірі. Про це заявили Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США, посилаючись на дані дослідження.

"Вакцинація захищає від гострого захворювання через COVID-19, включно із "Дельта" варіантом", - відзначили в уряді США.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше президент США Джо Байден оголосив план боротьби з черговою хвилею заражень коронавірусом, що призвела до нового зростання кількості смертей внаслідок COVID-19. План зокрема передбачає вимогу щеплень від коронавірусу для працівників державних установ федерального рівня, а також приватних компаній, що мають понад 100 працівників. Нова вимога стосуватиметься приблизно 100 мільйонів американців.

Окремі моменти заяви Байдена викликали критику з боку частини американського політикуму. Там колишній віце-президент США Майк Пенс звернув увагу на слова Байдена, що "наше терпіння вичерпується".

"Президент США каже, що він був терплячим, але його терпіння вичерпується - не таких заяв американці очікуються від обраних лідерів", - наводить слова Пенса видання The Hill. Пенс відзначив, що, на його думку, Байдену варто надалі подавати особистий приклад.

У статті використано матеріали The Hill.

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