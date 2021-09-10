«Ми усі розплачуємося за вашу відмову», - Байден каже тим, хто не хоче робити щеплення від коронавірусу

Президент США Джо Байден оголосив план боротьби з черговою хвилею заражень коронавірусом, що призвела до нового зростання кількості смертей внаслідок COVID-19.

Це пандемія невакцинованих.

План зокрема передбачає вимогу щеплень від коронавірусу для працівників державних установ федерального рівня, а також приватних компаній, що мають понад 100 працівників.

Нова вимога стосуватиметься приблизно 100 мільйонів американців.

У приватних компаніях люди зможуть обирати альтернативу вакцинації - щотижневі аналізи на коронавірус, але федеральні працівники такої альтернативи не матимуть.

Деякі американські компанії вже зараз вимагають від своїх працівників обов’язково робити щеплення.

«Якщо ви хочете працювати з федеральним урядом, або мати з нами справи - вакцинуйтеся», - сказав Байден у четвер ввечері 8 вересня.

Президент також вирішив удвічі збільшити штрафи для авіапасажирів, які відмовляються одягати захисні маски, або для тих, хто не виконує вимогу про маски у федеральних будівлях, як це передбачено Центрами контролю і запобігання хворобам.

Наразі невідомо про можливість для людей відмовлятися від щеплень на підставі їхніх релігійних вірувань, чи з огляду не медичні причини.

Економіка США, найбільша у світі, почала різко зростати на тлі нещодавнього згасання пандемії COVID-19, але кількість нових робочих місць у серпні значно зменшилася, що Байден пояснив новим збільшенням кількості захворювань.

«Це пандемія невакцинованих», - заявив президент, зауваживши, що приблизно чверть американців (приблизно 80 мільйонів) не зробили щеплень.

Нова хвиля COVID-19, включно зі смертельними випадками, зачепила переважно невакцинованих, хоча зареєстровані також поодинокі випадки заражень тих, хто мав щеплення.

Понад 62% американців віком понад 12 років пройшли вакцинацію, але зараз у США щодня реєструють приблизно 150 000 нових випадків COVID-19 і приблизно 1000 людей щоденно помирають після заражень.

Зростання кількості заражень коронавірусом зафіксоване серед невакцинованих американців, зокрема серед дітей, яким з огляду на вік щеплення не пропонують.

Критики президента зауважують, що він два місяці тому передчасно проголосив «незалежність» країни від коронавірусу.

Деякі політики від Республіканської партії засудили нові зусилля Джо Байдена.

Агентство Reuters, повідомляючи про це, підкреслює, що «у США дії у відповідь на пандемію стали політизованою партійною темою, і багато республіканців висловлюють заперечення проти вакцин, захисних масок, дистанціювання в людних місцях, а деякі пропагують непідтверджені медициною ліки».

Марджорі Тейлор Ґрін представниця від республіканців у Конгресі, яка відома прихильністю до колишнього президента Дональда Трампа, написала у четвер в Twitter, що подала законопроект, який «припинить дискримінацію вимоги про щеплення на роботі».

Тейлор Ґрін була оштрафована за відмову носити захисну маску в залі Палати представників.

Інший конгресмен - республіканець Ден Бішоп звинуватив президентську адміністрацію у перевищенні повноважень, заявивши: «неконституційні рішення як правило не проходять випробування судом».

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