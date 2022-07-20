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- Голос Америки
Група кредиторів України погодилась з відтермінуванням виплат за зовнішнім боргом
Група кредиторів України, до якої входять США, Канада, Франція, Німеччина, Японія та Велика Британія, погодились із проханням України про відтермінування виплати за зовнішніми боргами.
Кредитори висловили солідарність з Україною "в цих надзвичайних обставинах", засвідчили їй свою підтримку а також зауважили, що Україна до теперішнього часу "зразково дотримувалась обслуговування боргу".
Міністр фінансів США Дженет Єллен привітала рішення групи кредиторів. "Я повторно закликаю двосторонніх офіційних та приватних кредиторів приєднатись до ініціативи і допомогти Україні захиститись від неспровокованої та жорстокої російської війни, яка має спустошливий вплив на народ України та економіку і відображується на всьому світові".
Раніше Міністерство фінансів України заявило, що до запиту України позитивно поставились і деякі основні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock .
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«Їм потрібно більше зброї, щоб перемогти». Сенатори США реагують на промову Олени Зеленської
Головний посил промови – Україна залежить від демократичного світу, аби себе захисти, поділився своїми враженнями від виступу першої леді України Олени Зеленської сенатор-республіканець від штату Луїзіана Білл Кессіді.
«Після того, як вона показала фото людей, яких було вбито, вона сказала “Росія вбиває, а Сполучені Штати рятують”. Вони залежні від вільного, демократичного світу, щоб мати змогу захистити себе. Це, я вважаю, головний посил сьогоднішньої промови», - сказав сенатор в інтерв’ю «Голосу Америки».
У середу, 20 липня, перша леді України Олена Зеленська виступила із промовою в американському Конгресі. Подякувавши американському народу, Конгресу і президенту Байдену за підтримку, «щоб допомогти нам вистояти і захистити мільйони українців», Зеленська попросила більше зброї для України.
«Я зараз прошу річ, яку б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим. Я прошу у вас протиповітряну оборону - щоб ракети не вбивали дітей в їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї», - сказала перша леді.
У своїй промові Зеленська навела численні приклади українців, дітей та дорослих, які стали жертвами російської агресії.
«Перша леді України представила дуже потужну картину цієї війни, яку сенатор Грем та я побачили, коли ми відвідували Україну лише два тижні тому», - сказав в коментарі «Голосу Америки» сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь.
Він розповів, що президент Зеленський під час їх зустрічі в Києві просив те саме, що і його дружина у Вашингтоні, - «системи протиповітряної оборони, щоб діти повернулись до школи, люди повернулись на роботу».
«Їм потрібно більше артилерії та іншої зброї, щоб успішно перемогти у цій війні. І вони можуть у ній перемогти. У мене нема сумніву. Якщо США підтримають їх, вони переможуть у цій війні. І це буде перемога для нашої власної національної безпеки, тому що очевидно, Путін продовжуватиме іти далі», - переконаний сенатор.
Сенатор- республіканець Роб Портман, який представляє штат Огайо, сказав у коментарі «Голосу Америки», що він щотижня виступає в Сенаті із доповіддю щодо подій в Україні і вважає, що ситуація погіршується.
«Російські ракети ударяють по усе більшій кількості цивільних точок, вони не жаліють нічого, навіть зерна. Вони нищать їжу, що провокують світовий голод, що є наслідком цієї війни. Війни, яку обрала Росія», - сказав він.
Також він розповів, що щойно постав свій підпис під резолюцією, аби визнати дії Росії в Україні геноцидом. «Якщо ви перевірите саме визначення слова “геноцид”, воно абсолютно співпадає із нинішніми подіями», - пояснив він.
Закликає до дії й сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем. А саме - визнати Росію країною-спонсором тероризму. Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин 23-го червня підтримав резолюцію із закликом до Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, співавтором якої є сенатор Грем (із демократом Блументалем). Грем сказав «Голосу Америки», що наразі вони домагаються її фінального погодження.
«Наразі є одна людина, яка знаходиться в опозиції до цієї резолюції, але я думаю, що це не стане проблемою. Тож, сподіваюся, що держсекретар Блінкен, відповідно до законодавства США, визнає Росію державою, яка спонсує тероризм», - сказав він.
Відповідно до пояснень на сайті Державного департаменту, “держави-спонсори тероризму” підпадають під обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції, контроль за експортом товарів подвійного використання, а також під різні фінансові та інші обмеження. Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із “державами-спонсорами тероризму”.
До Вашингтона перша леді України приїхала на запрошення першої леді США Джилл Байден, з якою вона зустрілася напередодні у Білому домі. Перші леді США та України зустрічалися на заході Україні на День матері.
«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», - написала перша леді України на свої сторінці у фейсбук.
Під час візиту Олена Зеленська також зустрілася із Державним секретарем Ентоні Блінкеним, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, представниками української діаспори та постраждалими від ракетного обстрілу в Краматорську українцями, які знаходяться на лікуванні у США.
23 липня Олена Зеленська планує провести другий форум перших леді та джентельменів, пише посольство України в ЄС. Одна із секцій саміту відбудеться в Брюсселі і буде присвячена фізичному та психологічному відновленню українців, йдеться в повідомленні.
Сенатор Портман: Дії Росії в Україні – геноцид. Відео
"Я підписався під резолюцією, яка закликає визнати дії Росії на території України, геноцидом. Чому? Тому що, якщо ви перевірите саме визначення слова “геноцид”, воно абсолютно співпадає із нинішніми подіями», - заявив сенатор-республіканець Роб Портман в ексклюзивному коментарі Голосу Америки.
- Голос Америки
США надають Україні 16 HIMARS. В Пентагоні розповіли про засідання "Рамштайн-4"
США надали Україні 12 установок реактивного залпового вогню HIMARS і планують надати ще 4 такі установки, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін за результатами засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні.
Україна "ефективно" використовує HIMARS та надану зброю, запенив Остін. Зокрема він вказав на те, що завдяки ракетам Harpoon, Україні вдалось повернути контроль над островом Зміїний а також запобігти нападу на Одесу.
"Росія прагнула, але їй не вдалось зламати бойовий дух українських Збройних сил", - додав він.
У засіданні, яке називають "Рамштайн-4", взяло участь більше 50 країн. Остін подякував міжнародній спільноті за активну безпекову допомогу Україні. Він зокрема відзначив, що Чехія, Польща та Велика Британія звернулись до виробників своїх країн, щоб збільшити виробництво задля допомоги Україні. А країни Балтії та Австралія надають оборонну допомогу із власних запасів. Польща, відзначив Остін, вже надала оборонне обладнання Україні більш ніж на 1,7 млрд дол, а Норвегія співпрацює зі США над поставкою систем протиракетної оборони NASAMS.
Учасники зустрічі обговорили збільшення надання оборонної допомоги Україні а також забезпечення її "оборони та здатності себе захистити в більш довгостроковій перспективі", повідомив очільник оборонного відомства.
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