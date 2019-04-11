Екс-юриста адміністрації Обами офіційно звинуватили у брехні слідчим, приховуванні роботи в Україні

Як повідомляє Мін'юст США, Грегорі Крейга, колишнього юриста Білого дому за президентства Барака Обами у 2009-му та 2010-му роках, офіційно звинувачено у брехні слідчим та приховуванні інформації про роботу на українських посадовців часів Януковича.

Звинувачення проти Крейга стосуються інформації, наданої ним Департаменту з реєстрації закордонних агентів Мін'юсту. За кожною із двох статей обвинувачення, як повідомляється, юристу можуть загрожувати по 5 років ув'язнення. Звинувачення постали з роботи незалежного прокурора США Мюллера, який розслідував обставини втручання Росії у політичні процеси у США.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", звинувачення, пов'язані з роботою Крейга на користь Міністерства юстиції України в 2012 році, коли Крейг працював в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Працювати на користь уряду Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні, писало раніше видання The New York Times.

Манафорт також сприяв тому, щоб фірма Skadden Arps отримала винагороду на суму 5,2 мільйона доларів в 2012 та 2013, в основному від українського олігарха. В обмін команда Крейга мала видати звіт, який Манафорт би використовував для того, щоб зменшити критичну позицію Заходу до ув'язнення Януковичем Юлії Тимошенко.

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