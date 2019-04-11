Екс-раднику Обами можуть висунути звинувачення, пов'язані з його роботою на уряд України

Адвокати Грегорі Крейга, члена Демократичної партії та колишнього юриста правової служби Білого дому за часів президентства Барака Обами, заявили, що їх клієнту можуть бути висунуті звинувачення, повідомляє The Washington Post.

Звинувачення, за очікуваннями, можуть бути пов'язані з його роботою на користь Міністерства юстиції України в 2012 році, коли Крейг працював в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Працювати на користь уряду Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні, писало раніше видання The New York Times.

Манафорта було засуджено до 7,5 років ув'язнення через перешкоджання правосуддю, банківське та податкове шахрайство і порушення правил ведення лобізму в зв'язку з його роботою на українських клієнтів.

Манафорт також сприяв тому, щоб фірма Skadden Arps отримала гарну винагороду у 5,2 мільйона доларів в 2012 та 2013 в основному від українського олігарха. В обмін, команда Крейга мала видати звіт, який Манафорт би використовував для того, щоб зменшити критичну позицію Заходу до ув'язнення Януковичем Юлії Тимошенко.

Крейг та інші представники фірми не зареєструвались в якості лобістів іноземних інтересів, повідомляє видання. В рамках домовленості з Міністерством юстиції США, міністерство відмовилось від переслідування Skadden Arps, а фірма погодилась сплатити 4,6 мільйона доларів і заднім числом зареєструвати свою роботу на користь України в якості лобізму.

Термін позовної давності стосовно реєстрації Крейга як лобіста минув, зазначає CNN, припускаючи, що прокурори, ймовірно, висунуть звинувачення у дачі неправдивих свідчень.

Якщо звинувачення буде висунуто, це стане першим випадком, коли відому особу Демократичної партії США буде звинувачено в результаті розслідування операцій міжнародного впливу. Ці розслідування постали в рамках слідства щодо можливого втручання Росії у вибори США 2016 року, яке вів спецопрокурор США Роберт Мюллер.

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