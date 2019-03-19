Ще одному лобісту Януковича в Вашингтоні можуть висунути звинувачення у США - NYT

Ключової стадії досягла справа проти американського юриста, пов'язаного з Манафортом, пише The New York Times.

Звинувачення можуть бути висунуті Грегорі Крейгу, який служив в юридичній службі Білого дому в адміністрації Барака Обами. Крейг перебуває під федеральним слідством через свою роботу в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 році на користь тогочасного президента України Віктора Януковича.

Працювати на користь Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні.

Манафорта було засуджено до 7,5 років ув'язнення через перешкоджання правосуддю, банківське та податкове шахрайство і порушення правил ведення лобізму в зв'язку з його роботою на українських клієнтів.

Манафорт також сприяв тому, щоб фірма Skadden Arps отримала гарну винагороду у 5,2 мільйона доларів в 2012 та 2013 в основному від українського олігарха. В обмін, команда Крейга мала видати звіт, який Манафорт би використовував для того, щоб зменшити критичну позицію Заходу до ув'язнення Януковичем Юлії Тимошенко.

Пан Крейг та інші представники фірми не зареєструвались в якості лобістів іноземних інтересів, повідомляє видання. В рамках домовленості з Міністерством юстиції США, міністерство відмовилось від переслідування Skadden Arps, а фірма погодилась сплатити 4,6 мільйона доларів і заднім числом зареєструвати свою роботу на користь України в якості лобізму.

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