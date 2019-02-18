"Крим: гру не закінчено" – проект ЄС з викриття дезінформації EU vs Disinfo

"За п'ять років анексії Крим все ще не "наш" … все ще не є частиною Росії", - пише проект ЄС з викриття дезінформації EU vs Disinfo.

Наполягати на тому, що Крим російський означає дезінформувати, а повторення слогану допомагає тому, щоб це вважалось реальністю, наголошують дослідники.

Анексія Криму з самого початку була кампанією дезінформації, наголошує EU vs Disinfo, але журналісти відіграли важливу роль у тому, щоб світ дізнався правду. У матеріалі йдеться про репортера Саймона Островського, який перебував на території Криму і готував матеріали для Vice News. Він показував українських і російських військових і допомагав "зняти маску" з росіян.

"Без таких професіоналів, як Саймон Островський, у потрібному місці в потрібний час Кремлівська кампанія з дезінформації потенційно могла бути успішнішою, ніж це виявилося", - йдеться в матеріалі.

Крім ролі журналістів у гарячих точках, EU vs Disinfo також відзначає вплив довготермінових ініціатив, які виникли у відповідь на кампанії з дезінформації. Серед них – київський онлайн-проект StopFake, який "швидко став міжнародним законодавцем тренду в практиці привернення уваги" до прокремлівської дезінформації.

У Росії подібну роль виконував ЗМІ The Insider, пише EU vs Disinfo. З міжнародних проектів – сам EU vs Disinfo, DFRLab від Atlantic Council, Polygraph від Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода та онлайн-видання Coda.

Завдяки тривалій роботі цих проектів і журналістів "світ вивчив нове слово – дезінформація – і є краще підготовленим, щоб не потрапити в пастку віри, що гра закінчена і Крим належить Росії", - підсумовує EU vs Disinfo.

Дивіться також: Підсумки конференції з безпеки у Мюнхені