У день так званого "референдуму" у Криму посольство США нагадало про слова державного секретаря США

США не визнають і ніколи не визнаватимуть незаконної окупації Криму Росією. Про це у соціальних мережах заявило Посольство США в Україні.

16-го березня 2014 року, в Криму пройшов так званий «референдум» про статус півострова. Україна, ЄС, США та ін. не визнали результати голосування.

Посольство наводить слова державного секретаря США Ентоні Блінкена, який закликав Росії негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в'язнів, та повернути Україні контроль над півостровом.

"Як заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен в Конгресі, Сполучені Штати мають намір посилити підтримку України, пов'язану з безпекою, економікою, або зусиллями щодо зміцнення демократії", - також відзначили у посольстві США.

Наприкінці лютого президент США Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. "У ці сумні роковини, ми підтверджуємо просту правду: Крим - це Україна", - заявив тоді Байден.

Як відзначив сьогодні колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, під час незаконного референдуму у Криму навіть не було можливості обрати варіант лишити півострів в Україні.

"Цього дня у 2014-му році, незаконний референдум у Криму запропонував 2 варіанти: 1) більша автономія; 2) приєднатись до Росії. Було неможливо проголосувати за те, щоб лишитись в Україн без змін. Пізніше результатам голосування за другий варіант, про які повідомили у радянському стилі, суперечив члани ради Путіна із прав людини", - твітує Пайфер.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україна об'єднує світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське.

"Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об’єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. #CrimeaIsUkraine", – написав сьогодні у соціальній мережі Twitter Володимир Зеленський.

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