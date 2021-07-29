У Financial Times побачили "війну за воду" між Росією та Україною

Намагання Москви забезпечити водою мешканців анекосваного Криму опинилось у центрі неоголошеної війни. Про це пише британське видання Financial Times у статті під назвою "Кримська "війна за воду" відкриває новий фронт у конфлікті Росії та України".

Видання відзначає, що брак води на півострові підриває обіцянки Путіна, що під його правлінням кримчани житимуть краще, ускладнює ведення сільського господарства на півострові.

Стаття також звертає увагу на посилення військової присутності Росії на півострові, побоювання щодо можливого конфлікту, наводить аргументи різних сторін щодо відповідальності за скрутну ситуацію у Криму.

Так "глава" Криму Сергій Акськонов заявив, що Київ використав залежність Криму від інфраструктури, як "зброю масового руйнування" проти мешканців Криму, і назвав водну блокаду "актом державного тероризму та екоцидом", який ігнорується міжнародною спільнотою.

Натомість віце-прем‘єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія як окупант, відповідальна за Женевською конвенцією за забезпечення води та інших базових потреб кримчан.

Як повідомляли у "Радіо Свобода", влада Росії регулярно звинувачує Київ у водній блокаді Кримського півострова. Натомість в уряді України заявляли, що відновлення подачі дніпровської води в Крим через канал можливе тільки після його деокупації.

Минулого тижня уповноважений уряду у справах Європейського суду з прав людини, заступник міністра юстиції Іван Ліщина у коментарі "Європейській правді" заявив, що Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду Росії про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги "РФ проти України". Відмова, відзначає "Європейська правда", стосувалась і скарг щодо подачі води до Криму.

"Спочатку роби, потім думай" є поширеним підходом дикторів, які позбавлені демократичних механізмів контролю. Немає наслідків спонтанних емоційних дій", - твітує про ситуацію у Криму колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес.

Раніше, як повідомили українські ЗМІ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що окупований Крим став для Росії "чемоданом без ручки".

"Крим для Росії вже став чемоданом без ручки. Кримська платформа перетворить його в непідйомний вантаж", - наводить слова міністра видання "НВ".

У статті використано матеріали Financial Times, НВ, "Радіо Свобода", "Європейська правда".

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