Вибухи в Криму коментують у США, Європі

США вважають, що Україна має право на самозахист, сказав речник Білого дому, відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи вважають США російські військові бази в Криму законною ціллю для ЗСУ.

"Україна має право захищати себе і ми підтримуємо зусилля України із захисту суверенітету та територіальної цілісності", - сказав речник Ради національної безпеки США.

Сьогодні ж під час спільної прес-конференції в Стокгольмі канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон також відповідали на запитання про те, чи можуть українські ЗСУ використовувати надану Заходом зброю для деокупації Криму.

"Ця зброя для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність і суверенітет", - наводять слова Шольца ЗМІ. Андерссон також додала, що зброя потрібна, щоб "Україна могла захистити й оберігати свою територіальну цілісність".

16 вересня в Криму пролунали вибухи на складах боєприпасів поблизу кримського Джанкоя. Також російська преса повідомила про пошкодження залізниці, що веде з Криму на материк.

9 вересня через вибухи на аеродромі "Саки", за даними британської розвідки, Росія втратила щонайменше вісім літаків.

Керівництво України публічно не взяло на себе відповідальності за вибухи. У Росії заявили про диверсію, або, стосовно вибуху в Саках, - випадкову детонацію.

Однак, видання The New York Times з посиланням на неназваного українського посадовця, вказало, що за вибухами може стояти "елітний український підрозділ", що діє в тилу ворога. Голова Офісу президента Андрій Єрмак в дописі в Telegram заявив про "демілітаризацію" Криму українськими збройними силами до повної деокупації півострова.

Україна знайшла російську "Ахілесову п'яту" в Криму, пише про нещодавні удари британський аналітик Марк Галеотті. Він вказує на те, що Україна методично атакує російські склади боєприпасів і цим руйнує логістику сил РФ.

"Через те, що росіяни покладались на масовані бомбування для свого просування, це [руйнування сховищ зброї] серйозно шкодить можливостям нападати і зривати контрнаступ України", - пише Галеотті в статті для британського видання Spectator.

Як «Голос Америки» повідомляв раніше, на думку деяких експертів, з якими говорили західні ЗМІ, вибухи в Криму були, ймовірно, спричинені використанням українськими силами балістичних ракет малої дальності «Грім-2» українського виробництва, або неідентифікованої західної системи чи модифікованих літальних апаратів без екіпажу (БПЛА) з боєприпасами.

Колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що «немає абсолютно жодного сумніву, що вибухи були спричинені не випадковою детонацією, а атакою, за якою стояли українські сили або диверсанти».