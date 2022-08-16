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- Голос Америки
Вибухи в Криму коментують у США, Європі
США вважають, що Україна має право на самозахист, сказав речник Білого дому, відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи вважають США російські військові бази в Криму законною ціллю для ЗСУ.
"Україна має право захищати себе і ми підтримуємо зусилля України із захисту суверенітету та територіальної цілісності", - сказав речник Ради національної безпеки США.
Сьогодні ж під час спільної прес-конференції в Стокгольмі канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон також відповідали на запитання про те, чи можуть українські ЗСУ використовувати надану Заходом зброю для деокупації Криму.
"Ця зброя для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність і суверенітет", - наводять слова Шольца ЗМІ. Андерссон також додала, що зброя потрібна, щоб "Україна могла захистити й оберігати свою територіальну цілісність".
16 вересня в Криму пролунали вибухи на складах боєприпасів поблизу кримського Джанкоя. Також російська преса повідомила про пошкодження залізниці, що веде з Криму на материк.
9 вересня через вибухи на аеродромі "Саки", за даними британської розвідки, Росія втратила щонайменше вісім літаків.
Керівництво України публічно не взяло на себе відповідальності за вибухи. У Росії заявили про диверсію, або, стосовно вибуху в Саках, - випадкову детонацію.
Однак, видання The New York Times з посиланням на неназваного українського посадовця, вказало, що за вибухами може стояти "елітний український підрозділ", що діє в тилу ворога. Голова Офісу президента Андрій Єрмак в дописі в Telegram заявив про "демілітаризацію" Криму українськими збройними силами до повної деокупації півострова.
Україна знайшла російську "Ахілесову п'яту" в Криму, пише про нещодавні удари британський аналітик Марк Галеотті. Він вказує на те, що Україна методично атакує російські склади боєприпасів і цим руйнує логістику сил РФ.
"Через те, що росіяни покладались на масовані бомбування для свого просування, це [руйнування сховищ зброї] серйозно шкодить можливостям нападати і зривати контрнаступ України", - пише Галеотті в статті для британського видання Spectator.
Як «Голос Америки» повідомляв раніше, на думку деяких експертів, з якими говорили західні ЗМІ, вибухи в Криму були, ймовірно, спричинені використанням українськими силами балістичних ракет малої дальності «Грім-2» українського виробництва, або неідентифікованої західної системи чи модифікованих літальних апаратів без екіпажу (БПЛА) з боєприпасами.
Колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що «немає абсолютно жодного сумніву, що вибухи були спричинені не випадковою детонацією, а атакою, за якою стояли українські сили або диверсанти».
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Студенти Стенфордського університету організували віртуальний забіг на підтримку дітей України
Студенти Стенфордсього університету, що у США, у різні способи збирають гроші на допомогу Україні. Після початку російсько-української війни у Сан-Франциско та Кремнієвій долині активізувалась українська громада. Серед них і студенти Стенфорду, які об'єднались в асоціацію і провели низку ініціатив зі збору коштів. Так, наприклад, Українська студентська асоціація Стенфорду започаткували серію благодійних забігів.
Run for Children of Ukraine - це віртуальний пробіг на підтримку дітей України. Кожен охочий може купити онлайн-квиток і отримати спеціальний браслет та наліпку, з якою можна пробігтись на підтримку українських дітей постраждалих у війні. З ініціативою виступила Українська студентська асоціація Стенфорду.
"Це почалося як віртуальний забіг, який тривав один місяць з задумом, що ти купуєш квиток, а всі гроші зароблені з цього фандрейзингу підуть на пологові будинки в Україні. Але в результаті ми вирішили продовжити фандрейзинг з одного місяця на все літо, тому всі охочі які хочуть і можуть пробігти будуть мати шанс це зробити",- Андрій Торчило, член Української студентської асоціації Стенфорду.
Забіг може бути як і індивідуальним, так і груповим. Олександр Скороход, мешканець Кремнієвої долини, один із учасників забігу, каже, що і до цієї ініціативи займався бігом, а коли почув що може допомогти українським пологовим будинкам, одразу ж погодився.
"Пробігли разом хто 10 км, хто 5, людей 30-40 нас зібралося. Для мене дуже велике важливо, все ж таки знаходячись тут у безпеці, допомагати тим чим можу, українцям і Україні. І звичайно найбільш болюче, ці новини отримувати про те як гинуть українські діти або те як вони травмуються", - каже Олександр Скороход, учасник забігів.
Ініціативу підхопили і в інших країнах. Забіги відбулись не лише у США, а й в Німеччині, Італії, Австрії, Індії. Всього у забігах взяли участь мешканці з 52 міст і 62 країн. Вони разом пробігли 1 тис кілометрів.
"Ми намагаємося здобувати гроші для дітей, в основному для палатматерям в Україні. Це особливо важливо, тому що останнім часом різко зросла кількість передчасних пологів, тому є багато вимог до обладнання, наприклад, таких як інкубатори для новонароджених, і ми намагаємося зібрати ці кошти для цієї мети", - розповідає Тетяна Біліх, член Української студентської асоціації Стенфорду.
Та не забігами єдиними - асоціація студентів Стенфорда поставила ціль зібрати 50 тисяч доларів для українських жінок жертв сексуального насилля.
Оскільки російське вторгнення прогресує, ми чули багато історій про насильницькі злочини проти жінок і дітей. І щоб допомогти їм, ми організували збір коштів і сподіваємося використати кошти цього збору для допомоги тим, хто вижив в Україні.
Ціль збору - надати медичну, юридичну і психологічну допомогу жінкам- жертвам сексуального насилля. Цей фандрейзинг обіцяють запустити восени. Окрім цього асоціація студентів подає заявки на гранти на фінансування медикаментів, медичного приладдя та автомобілів швидкої допомоги. А загалом Українська студентська асоціація Стенфорду зібрала понад 2.8 мільйон доларів на різні гуманітарні місії.
Дивіться також: Студенти Стенфордського Університету збирають гроші для України за допомогою бігу. Відео
Прем’єр-міністерка Фінляндії: «Неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати поки Росія вбиває людей в Україні». Відео
«Неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати, в’їжджати в Європу, в Шенгенську зону, бути туристами, дивитись на пам’ятки, поки Росія вбиває людей в Україні», - заявила прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії: «Це не війна російського народу, це війна Путіна. Багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом».
- Голос Америки
Генсек ООН відвідає Україну цього тижня
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну наприкінці цього тижня, повідомив речник посадовця Стефан Дюжаррік.
Візит відбудеться на запрошення українського президента Володимира Зеленського. Гутерріш в четвер відвідає Львів, де планує провести зустріч з Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
В п'ятницю посадовець планує прибути до Одеси і відвідати порт, звідки відправляється українське зерно. Також Гутерріш в суботу відвідає Туреччину і огляне роботу Спільного координаційного центру в Стамбулі, до якого входять представники ООН, Туреччини, України та Росії і який опікується питанням вивозу зерна та продуктів харчування з українських портів на Чорному морі.
Як повідомляв Голос Америки, у вівторок Спільний координаційний центр оприлюднив дані роботи гуманітарного коридору через Чорне море.
З 1 по 15 серпня, згідно з даними центру, було проведено 36 проходжень кораблів через гуманітарний коридор.
21 корабель вийшов з портів за цей час, включаючи 11 - з Одеси, 6 - з Чорноморська та 4 - порту Південний. Кораблі вивезли 563 317 тонн зерна та продовольства з українських портів.
У вівторок з Одеси відправилось перше судно із зерном для Африки. В СКЦ відзначили поставку 23 000 тонн зерна до Ефіопії.
В Мінагрополітики України наголосили на тому, що Україна відігравала провідну роль в постачанні за продовольчою програмою ООН і зауважили, що за підсумками останніх років Україна утримувала лідерство у рамках Всесвітньо продовольчої програми (ВПП) з постачання продовольства для гуманітарних операцій. Загалом у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, а ніж Туреччини та Росії разом, йдеться в повідомленні українського відомства.
"Відкриття портів Чорного моря - найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб допомогти голодуючим у світі, - заявив директор Всесвітьної продовольчої програми Девід Бізлі. - Потрібно буде більше ніж поставки з України, щоб зупинити голод у світі, але повернення українського зерна на світові ринки дає нам шанс зупинити світову продовольчу кризу від подальшого загострення".
Ефіопія, як пише АР, разом із сусідніми Сомалі та Кенією потерпає від найбільшої посухи за чотири десятиліття на Африканському Розі. Цього року тисячі людей у регіоні померли від голоду чи хвороб. Прогнози на найближчі тижні вказують на те, що вперше п’ятий поспіль сезон дощів не відбудеться. Вимерла велика кількість худоби, яка є основою багатства та продовольчої безпеки багатьох сімей.
Загалом, вантажі вивезені через гуманітарний коридор в Чорному морі включають 451 481 тонн кукурудзи, 50 300 тонн соняшника, 41 622 тонн пшениці, та інше, повідомили в СЦК.
26% вантажів, за попередніми даними, прямували до Туреччини, 22% - до Ірану, 22% - Кореї, 8% - до Китаю, тощо.
Спільний центр провів 27 інспекцій кораблів. Поки всі з них були успішними, повідомляє СКЦ.
- Голос Америки
У Джилл Байден діагностували COVID-19
У першої леді США Джилл Байден виявили коронавірус, захворювання протікає з помірними симптомами, повідомили в Білому домі у вівторок.
71-річна Байден приймає препарат Paxlovid. Такий же препарат приймав президент США Джо Байден, коли хворів на коронавірус минулого місяця.
Швидкий тест на коронавірус двічі давав негативний результат в понеділок, але тест ПЛР дав позитивний резуьтат.
Байден отримала чотири щеплення від COVID-19. Вона планує дотримуватись ізоляції впродовж п'яти днів, повідомили в Білому домі.
Джилл Байден перебуває у відпустці в Південній Кароліні і повернеться до Вашинтона, після того, як двічі тест на CОVID-19 дасть негативний результат.
Президент США Джо Байден у вівторок отримав негативний результат тесту на COVID-19, але буде носити маску 10 днів у приміщеннях, де перебувають інші.
В Білому домі повідомили, що президент більш часто проходитиме тестування на COVID.
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