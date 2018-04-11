На прикладі футбольного махлювання пояснили еволюцію незадоволення Трампом з боку ЗМІ США

1. Скаржаться, що Трамп ніколи не нічого не говорить про Путіна; 2 Кажуть, що він все одно нічого не зробить Путіну; 3. Тоді заявляють, що санкції не працюватимуть; 4. За цим говорять, що Трамп ігнорує дітей, заморених хімічною зброєю; 5. А тоді скаржаться, що він заздалегідь попереджає про свої кроки?

Американські ЗМІ постійно відсовують "рамку футбольних воріт" для президента США Дональда Трампа, змінюють свої вимоги щодо нього таким чином, що йому ніколи не вдається їх задовольнити. Про це твітує Метт Льюіс, старший колумніст популярного американського видання The Daily Beast, політичний коментатор каналу Сі-Ен-Ен.

"Я дуже критичний до Трампа, але також відчуваю, що ЗМІ постійно відсовують рамку футбольних воріт подалі від нього (мається на увазі, що вимоги до Трампа постійно змінюються, а критика модифікується - прим. ГА):

1. Скаржаться, що Трамп ніколи нічого не говорить про Путіна; 2 (Щойно він його розкритикував - прим. ГА), кажуть, що він нічого все одно Путіну не зробить; 3. Тоді (після запровадження санкцій) заявляють, що санкції не працюватимуть; 4. За цим говорять, що Трамп ігнорує дітей, заморених хімічною зброєю; 5. А тоді (щойно Трамп заявляє про удар по Сирії) скаржаться, що він заздалегідь попереджає про свої кроки?", - твітує Льюіс.

Президент США Дональд Трамп невпинно критикує провідні ЗМІ США, звинувачуючи їх у змові із Демократичною партією США з метою применшити його перемогу на виборах та очорнити її закидами про втручання з боку Росії. Трамп називає ЗМІ упередженими та налаштованоми проти нього.

Ось так і творяться чергові додатки до брехливої історії про буцімто мою змову з Росією!

Наприклад, у середу 11-го квітня президент США розкритикував The New York Times за статтю про плату за участь Трампа у заході українського бізнесмена Віктора Пінчука у 2015-му році. Численні оглядачі відзначили, що сплачені за участь Трампа у заході через відеозв'язок кошти (150 тисяч доларів) тьмяніють у порівнянні з мільйонами доларів, які Пінчук протягом років платив родині Клінтонів.

Між тим саме плата Трампу стала об'єктом уваги ЗМІ та буцімто спеціального прокурора США Мюллера.

"Провальні New York Times видали ще одну фальшиву історійку. Дати коротку промову по телефону (Skype) мене запросив не український бізнесмен, а політичний коментатор Дуг Шон (Doug Schoen - прим. ГА), який був ведучим цієї зустрічі. Я тоді говорив позитивні речі про Україну. Ось так і творяться чергові додатки до брехливої історії про буцімто мою змову з Росією!", - обурився президент США у Twitter.

Між тим днями колишній директор із комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамуччі, якого було зі скандалом звільнено з роботи, закликав президента Трампа налогодити відносини із провідними ЗМІ США, зокрема дати інтерв'ю дуже критичним щодо нього каналам Сі-Ен-Ен та Ем-Ес-Ен-Бі-Сі.

У середу президент США видав цілу низку суперечливих повідомлень у Twitter.

У серії твітів він закликав Росію готуватись виконати її обіцянку збивати американські ракети спрямовані проти Асада, пізніше пошкодував про погіршення відносин між країнами, запитав про можливість припинення гонки озброєнь і звинуватив у напрузі між країнами: розслідування, яке проводить проти нього спеціальний прокурор, та "лоялістів Обами".

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