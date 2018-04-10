Обезголовлюючий удар, "Томагавки", кібератака - експерт Chatham House описав можливий удар США по Сирії

Обмежені військові удари зараз називали би "уколами голки", наказ Трампа про використання зброї цього разу мав би помітно відрізнятись від 59 випущених по сирійській злітній смузі "Томагавків" у липні 2017-го

Операція США щодо режиму Асада може включати завдання удару за допомогою крилатих ракет "Томагавк" та пілотованих повітряних суден по різних цілях, удар по військових режиму та політичних цілях, спробу обезголовлюючого удару по верхівці сирійського режиму та атаку в кіберпросторі. Так вважає Міка Зенко (Micah Zenko - прим. ГА), експерт британського дослідницького центру Chatham House.

Як відомо, США розглядають різні варіанти відповіді на використання хімічної зброї у Сирії, включно із військовими.

У віторок сенатор-республіканець Боб Коркер заявив каналу CNN, що США мають завдати по режиму Асада військовий удар, який примусить офіційний Дамаск заплатити "реальну ціну".

"Треба вдатись до хірургічних військових дій у Сирії. Необхідно, щоб це була справді відчутна розплата, а не якась риторична. Це повинна бути реальна розплата", - відзначив Боб Коркер.

Трамп рік тому обрав обмежений удар для того, щоб уникнути ризику загибелі російських військових радників на сирійських базах

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував заплановану поїздку до Латинської Америки, щоб стежити за розвитком подій в світі, в тому числі в Сирії. Повідомляється, що США активно координують варіанти відповіді на використання хімічної зброї у Сирії із Великою Британією та Францією.

У квітні 2017-го року США завдали удару ракетами "Томагавк" по базі ВПС Сирії у відповідь на використання режимом Асада хімічної зброї.

За словами Міки Зенко, у теперішній ситуації удар США по Сирійському режиму повинен бути значно машстабнішим, ніж минулорічний, який також відбувся у відповідь на використання Асадом хімічної зброї.

"Через те, що обмежені військові удари зараз називали би "уколами голки", наказ Трампа про використання зброї цього разу мав би помітно відрізнятись від 59 випущених по сирійській злітній смузі "Томагавків" у липні 2017-го. Якщо відбудеться новий удар США, я прогнозую, що він включатиме завдання удару за допомогою крилатих ракет "Томагавк" та пілотованих повітряних суден по різних цілях, удар по військових режиму та політичних цілях, спробу обезголовлюючого удару по верхівці сирійського режиму та атаку у кіберпросторі", - твітує Зенко.

Між тим колишній радник із національної безпеки віце-президента США Джо Байдена Колін Каль відзначає, що широкий удар Америки по цілях у Сирії тягне за собою значні загрози.

"Трамп поставив себе у складну ситуацію в Сирії. Минулого року він обрав обмежений удар, бо хотів створити фактор стримування проти подальшого використання хімічної зброї, тож тепер, коли стримування не спрацювало, від нього хочуть масштабнішого удару по Асаду. Рік тому Трамп обрав обмежений удар для того, щоб уникнути ризику загибелі російських військових радників на сирійських базах", - твітує Каль.

Все більше шляхів ведуть до значного проистояння

За словами експерта, якщо зараз Трамп знову вдасться до обмеженого удару, він ризикує здатись слабким, а якщо піде на ширший удар - наразиться на ризик зіткнення не лише із Москвою, але і з Іраном - якщо в результаті удару загинуть іранські військові, чи їхні союзники у Сирії.

Каль відзначає, що ризикований удар накладається на небувалу дипломатичну напругу у відносинах із Москвою, напругу у відносинах Ізраїлю з Іраном, невизначеність майбутнього ядерної угоди США з Іраном, завершення кампанії проти ІДІЛ та ін.

"Існує шанс ширшої конфронтації (у регіоні - прим. ГА). Великої війни можна уникнути. Все ще можна відновити фактор стримування, а всі сторони можуть відійти від прірви. Попри це, все більше шляхів веде до значного проистояння. Саме тому будь-яке рішення Трампа щодо Сирії має бути прив'язане до ширшої стратегії щодо Сирії та регіону та обереженого, продуманого політичного процесу, з урахуванням усіх ризиків", - пише Каль.

Раніше стало відомо, що офіційна Москва попередила Вашингтон про наслідки у разі завдання удару по Сирії, якщо у їх результаті постраждають громадяни Росії.

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