Інцидент у Ташкенті викликає підозри щодо причетності Росії до «акустичних атак» на Кубі

Інцидент, нещодавно виявлений співробітником агентства USAID, який працює в посольстві США в Узбекистані, викликає підозри щодо можливої причетності Росії до загадкових нападів, спрямованих проти американських дипломатів на Кубі.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на американські джерела.

За повідомленням одного джерела, якому знайомі подробиці інциденту, у вересні співробітник і його дружина поінформували посольство про принаймні одну «акустичну атаку», схожу на тих, що зазнали американські дипломати в Гавані.

Перші атаки на Кубі розпочалися у листопаді 2016 року і найостанніший стався у серпні 2017 року. Постраждалі на Кубі дипломати повідомляли про гучні звуки, які лунали в надзвичайних місцях, - часто у їхніх будинках.

Державний департамент США відмовився коментувати в деталях інцидент у Ташкенті.

Узбекистан проголосив свою незалежність у 1991 під час розвалу Радянського Союзу. Одначе, країна підтримує сильні зв’язки з Росією. Тепер два джерела у безпековій галузі США кажуть, що інцидент у вересні у Ташкенті викликає побоювання про можливу участь Росії та її причетність до атак, скерованих проти американських урядових працівників на Кубі, - іншій країні, де вплив Росії дедалі збільшується.

Дивіться також: Податкова реформа у США: компанії вже повертають свої штаб-квартири та виробництва додому