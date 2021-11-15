Німеччина і Франція закликали Україну зберігати стриманість, а Росію - застерегли від нових територіальних зазіхань

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із міністрами закордонних справ Німеччини Гайко Маасом і Франції Жан-Івом Ле Дріаном​ у рамках зустрічі Східного партнерства за участі голів зовнішньополітичних відомств європейських держав у Брюселі.

Як повідомило МЗС ФРН у Twitter, французький і німецький дипломати підтвердили непохитну підтримку незалежності, територіальній цілісності й суверенітету України на тлі нового скупчення російських військ і техніки поблизу українського кордону.

"Будь-які нові спроби підірвати територіальну цілісність України зустрінуть серйозні наслідки", - йдеться у спільній заяві міністрів ФРН і Франції.

При цьому Берлін і Париж закликали Київ зберігати стриманість: "Навесні 2021 року Україна зробила значний внесок у деескалацію ситуації, попри агресивну риторику Росії та її нездатність надати прозору інформацію відповідно до її міжнародних зобов'язань".

Німецьке та французьке МЗС також звернулись до української сторони із закликом дотримуватись Мінських угод, висловили жаль, що "Росія послідовно відмовлялась зустрітись на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату", і пообіцяли продовжувати "тісно координувати всі питання спільного інтересу й занепокоєння".

"Голос Америки" повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та Дмитро Кулеба обговорили безпекову ситуацію в Україні та навколо неї.

Раніше державний секретар Ентоні Блінкен і в телефонній розмові з французьким міністром закордонних справ Жан-Івом Ле Дріаном обговорював дії російських військ «в Україні та поблизу» і те, що Вашингтон з Парижем «надалі залізно віддані справі суверенітету й територіальної цілісності України».

Москва відкидає звинувачення у ескалації в регіоні.

У матеріалі використані джерела: Twitter-сторінка МЗС Німеччини

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