США та Україна пов’язують кризу на кордоні Білорусі з ЄС і російські війська біля України

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказали на пов’язаність напруженості на кордоні Білорусі з Польщею і того, що названо новими ознаками тиску Росії на Україну.

Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол, і мають на меті відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Заяви про чергове накопичення російських військ поблизу кордону з Україною і про так звану «незвичайну активність» Росії в регіоні лунають щораз гучніше, хоча у Москві заявляють про безпідставність підозр.

«Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол, і мають на меті відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною», - йдеться у викладі змісту телефонної розмови, що відбулася 13 листопада між Ентоні Блінкеном і польським міністром закордонних справ Збіґнєвом Рау.

Представники США та Польщі, як сказано у тексті, зійшлися у спільному осуді «цинічного експлуатації режимом Лукашенка вразливих мігрантів», але значну частину там також виділено українській темі.

«Держсекретар також висловив глибоку вдячність за те, що Польща гучно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Сполучені Штати, Польща й інші союзники та партнери об'єднанні у тому, щоб накласти на Москву значну ціну за її військову агресію та зловмисні дії в регіоні», - сказано в інформації Державного департаменту.

...Це не окремі елементи. Вони всі є частинами ширшої стратегії, щоб розбити Європу.

Американське зовнішньополітичне відомство повідомило, що в той же день Ентоні Блінкен і в телефонній розмові з французьким міністром закордонних справ Жан-Івом Ле Дріаном обговорював дії російських військ «в Україні та поблизу» і про те, що Вашингтон з Парижем «надалі залізно віддані справі суверенітету й територіальної цілісності України».

Україна стурбована більше

Офіційний Київ донедавна був стриманішим в оцінках намірів російських військових, але тепер українські представники також кажуть про стурбованість ситуацією.

«Те, що ми бачимо вздовж нашого кордону - це складна військова інфраструктура вибудувана під час весняного нарощування, яка готова до використання для наступальних операцій проти України», - сказав український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виданню Politico.eu перед його зустріччю з міністрами закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі 15 листопада.

Міністр зауважив, що не може говорити про точні наміри Москви, але вказав, що «2014 року не можна було собі уявити, що Росія захопить Крим, а тому зараз я не можу відкидати будь-який сценарій».

Український міністр окремо мав заплановані на 15 листопада переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції в межах намагань відновити мирний процес у форматі так званої «нормандської четвірки».

Нещодавно Франція повідомила, що Росія відмовилися посилати свого міністра закордонних справ на запропоновану нову зустріч четвірки.

Дмитро Кулеба в Брюсселі наголосив на потребі розглядати разом і кризу на білоруському кордоні, і російські погрози Україні.

«Коли ми бачимо, що мігрантів використовують у якості зброї, коли ми бачимо, що інформацію використовують як зброю, солдатів і їхні гармати… це не окремі елементи. Вони всі є частинами ширшої стратегії, щоб розбити Європу», - цитує українського міністра Politico.eu.

Дивіться також: Водомети напоготові: на польсько-білоруському кордоні очікуються загострення. Відео