Губернатор штату Нью-Йорк, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, пішов у відставку

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо пішов у відставку на тлі оприлюдненого звіту прокуратури штату Нью-Йорк, у якому було наводено дані розслідування звинувачень проти Куомо у сексуальних домаганнях.

Минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що Куомо має піти у відставку.

"Рік тому, губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо славили, як лідера національного рівня під час пандемії. Тепер він іде у відставку, що є одним із найбільш приголомшливих падінь у сучасній американській політиці", - пише видання The New York Times.

Як повідомляє видання The Hill, заяві про відставку передувала прес-конференція його захисту, який відкинув закиди у звіті прокурорів та поставив під сумнів слідчих, жінок, які завляли про домагання, та ЗМІ, які висвітлювали ситуацію.

Куомо заявив, що влада штата має працювати ефективно, і з огляду на це, він "відходить вбік".

"Чи пішов Куомо у відставку через раптовий жаль після палких заперечень вини? Ні. Він пішов у відставку, бо його чекав імпічмент, і він знав, що процес буде успішним, бо демократи не стали би захищати особу, яка серійно домагалась", - твітує сьогодні з приводу віставки Куомо конгресмен-демократ Тед Лью.

Як повідомляється, відставку Куомо привітав лідер демократів у Сенаті США Чарльз Шумер.

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила, що, за звинуваченнями, дії Куомо були спрямовані проти 11 теперішніх і колишніх посадовців уряду штату.

У звіті за результатами розслідування йдеться, що поведінка Куомо створила «клімат страху», і включала небажані поцілунки, хапання, обійми та неприпустимі ремарки, додала Джеймс.

Розслідування встановило, що губернатор вживав заходів проти щонайменше однієї колишньої співробітниці, яка поскаржилась на його дії.

Куомо заперечив будь-які порушення і заявив, що «ніколи не торкався нікого неналежним чином».

За даними опитувань, відставки Куомо хотіла значна частина мешканців Нью-Йорка.

У статті використано матеріали CNN, New York Times, The Hill.

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