Курт Волкер: США і ЄС розглядають можливість нових санкцій за Керч

Росія продовжила термін арешту українських моряків до квітня. Їх не збираються відпускати принаймні до закінчення президентських виборів в Україні. І як вважає спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, це наводить на думку про те, що незаконно захоплених моряків використовуватимуть як знаряддя тиску.

Росія не залишиться непокараною за агресію в Чорному морі.

Волкер пообіцяв, що Росія не залишиться непокараною за агресію в Чорному морі. За його словами, на Заході обговорюють можливість нових санкцій.

«І Сполучені Штати, і Європа розмірковують, які додаткові заходи ми маємо застосувати, якщо Росія не відпустить полонених моряків і далі домагатиметься контролю над Керченською протокою», – сказав спецпредставник США по Україні під час прес-брифінгу телефоном із Брюсселя.

рішення США і ЄС можуть ухвалити вже в лютому

Як він додав, поки що жодних рішень немає, але ці рішення США і ЄС можуть ухвалити вже в лютому, напередодні річниці анексії Росією Криму.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи можуть нові санкції торкнутися російських портів в Азовському морі, Волкер заявив, що такі кроки теж розглядаються.

Мета – відновити вільний прохід Керченською протокою в усі порти

Як він сказав, «Росія не повністю заблокувала доступ українських суден до українських портів. Скидається на те, що вони вдалися до політики навмисного уповільнення. А це означає здорожчання морських перевезень, збитки для економіки регіону. Наша мета – це не санкції заради санкцій. Мета – відновити вільний прохід Керченською протокою в усі порти».

Коментуючи ініціативу допустити до Керченської протоки німецько-французьких спостерігачів (план, який сподобався російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову), Волкер заявив: пропозиція міжнародного моніторингу протоки загалом варта уваги. Чим більше очей для спостереження за ситуацією, тим менша можливість насильства. Водночас ця ідея викликає багато заперечень, зокрема у самих українців, - сказав Волкер. Ідеться про присутність спостерігачів ОБСЄ на території, яка не належить до зони конфлікту. Причому за умов, коли до місії ОБСЄ входить багато росіян.

«Я думаю, що найкраще рішення тут – щоб міжнародні спостерігачі перебували на контрольованій українцями території і на українських кораблях на запрошення українців. Немає потреби переходити за цю межу», – зазначив Курт Волкер.

Спецпредставник США прокоментував також новий «мирний план» стосовно Донбасу, що його запропонував спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік.

Як зазначив Волкер, «Мартін Сайдік окреслює подетальний план: що має робити місія ООН, а що місія ОБСЄ. Деякі з ідей, які він запропонував, корисно розглянути. Однак аби втілювати деталі, треба спершу вирішити базову проблему. І засаднича проблема тут – чи готова Росія допустити присутність на Донбасі міжнародних миротворців замість присутності російських збройних сил? Росія продовжує заперечувати, що вона окупує цю територію; вона продовжує наполягати, що там потрібні тільки охоронці для спостерігачів ОБСЄ, а не справжні миротворчі сили. Росія не дає зробити жодних кроків для розташування міжнародних миротворчих сил, які б принесли мир і безпеку на Донбас. І це засаднича проблема».