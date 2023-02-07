Якщо Китай допоможе Росії обходити санкції, це матиме наслідки - Держдеп США

США уважно стежать за діями Китаю і вживатимуть заходів, якщо Пекін допомагатиме Росії обходити західні санкції або надаватиме зброю для війни проти України. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 6 лютого заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

“Наше повідомлення до КНР було дуже простим: ми уважно стежимо за ситуацією, і якщо бачитимемо спроби допомогти Росії обійти санкції, які десятки країн у всьому світі запровадили проти Кремля й президента Путіна за агресію проти України, а також якщо надаватимуться смертоносні матеріали, які Росія могла б використати проти мирного населення та України, то це матиме свою ціну та наслідки”, - сказав речник Держдепу США.

За його словами, так звана “нейтральна позиція” Китаю щодо жорстокої війни РФ проти України насправді є наданням росіянам політичної підтримки.

Щодо стосунків США і Китаю Прайс зауважив: “Ми є великими прихильниками діалогу та дипломатії”, - та додав, що діалог між високопосадовцями обох країн триває, попри скасований напередодні політ держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю через повітряну кулю-шпигунку Китаю у повітряному просторі США.

Посадовець також згадав співпрацю Росії та Ірану й наголосив про санкції, що, як повідомляв Голос Америки , були нещодавно накладені на виробників іранських дронів.