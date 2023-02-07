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Якщо Китай допоможе Росії обходити санкції, це матиме наслідки - Держдеп США
США уважно стежать за діями Китаю і вживатимуть заходів, якщо Пекін допомагатиме Росії обходити західні санкції або надаватиме зброю для війни проти України. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 6 лютого заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.
“Наше повідомлення до КНР було дуже простим: ми уважно стежимо за ситуацією, і якщо бачитимемо спроби допомогти Росії обійти санкції, які десятки країн у всьому світі запровадили проти Кремля й президента Путіна за агресію проти України, а також якщо надаватимуться смертоносні матеріали, які Росія могла б використати проти мирного населення та України, то це матиме свою ціну та наслідки”, - сказав речник Держдепу США.
За його словами, так звана “нейтральна позиція” Китаю щодо жорстокої війни РФ проти України насправді є наданням росіянам політичної підтримки.
Щодо стосунків США і Китаю Прайс зауважив: “Ми є великими прихильниками діалогу та дипломатії”, - та додав, що діалог між високопосадовцями обох країн триває, попри скасований напередодні політ держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю через повітряну кулю-шпигунку Китаю у повітряному просторі США.
Посадовець також згадав співпрацю Росії та Ірану й наголосив про санкції, що, як повідомляв Голос Америки, були нещодавно накладені на виробників іранських дронів.
Напередодні США також попередили Туреччину про неприпустимість обходу санкцій щодо Росії.
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Росія намагається відновити великий наступ в Україні від початку січня - розвідка Міноборони Британії
Росія, ймовірно, намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року, зазначено нині в оцінці стану бойових дій в Україні розвідки Міноборони Британії.
Британські експерти вважають, що оперативна мета Кремля "майже напевно полягає в захопленні решти контрольованих Україною частин Донецької області".
При цьому "російським військам вдалося отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу. Старші командири, ймовірно, розробляють плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягати нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск", - зазначено у повідомленні розвідки.
Тим часом нині представник опозиційної Лейбористської партії Джон Гілі закликав Лондон розробити нову стратегію для нарощування військового виробництва та перегляду закупівель, щоб краще підтримувати Київ і дати сигнал Москві, що ситуація може стати тільки гіршою.
"Те, що зараз вимагається від британського уряду... це не просто ситуативні оголошення про військову допомогу... а довгостроковий план, який веде нас до 2023 року і далі для військової, дипломатичної, економічної, гуманітарної допомоги, яку ми готові надати Україні", – сказав Гілі Reuters.
Московський патріарх «працював на КДБ» ще в 1970-х, кажуть у Швейцарії
У швейцарській пресі опубліковані матеріали поліції Швейцарії, які вказують на співпрацю теперішнього патріарха Російської православної церкви Кірілла з КДБ (Комітет державної безпеки СРСР), коли він з 1971 до 1974 року був представником Московського патріархату в організації Світова рада церков у Женеві.
Увага до глави Російської православної церкви зараз особливо велика з огляду на те, що він фактично підтримує російське вторгнення в Україну, а російські священики благословляють армію на війну та обіцяють опрощення гріхів російським солдатам.
Тижневики Sonntagszeitung та Le Matin Dimanche повідомляють, що отримали доступ до матеріалів поліції в національному архіві Швейцарії.
В публікаціях йдеться, що патріарх (світське ім’я Володимир Гундяєв), під кличкою «Міхайлов» працював для КДБ, зокрема виконуючи пропагандистську роль, відкидаючи звинувачення про утиски релігійних свобод комуністичною владою у тодішньому СРСР.
Москва також використовувала участь в міжнародних організаціях і зокрема у Світовій раді церков для критики західних держав і зокрема США.
Le Matin Dimanche подає коментарі родича патріарха Кірілла Міхаїла Ґундяєва, який зараз працює представником Московського патріархату в Женеві.
Міхаїл Ґундяєв визнав, що його дядько перебував «під суворим контролем КДБ», але стверджував, що той не був агентом.
Велика Британія і Канада влітку 2022 внесли московського патріарха до санкційних списків за його ідеологічну роль в російської агресії проти України.
Європейський Союз також хотів накласти санкції на патріарха Кірілла, але приязний до Росії уряд Угорщини, посилаючись на захист релігійних свобод, домігся, щоб його ім’я було вилучене.
Патріарх Кірілл, повторюючи твердження президента Путіна, каже, що Росія, воюючи в Україні, буцімто захищається від зовнішніх намагань її знищити, або насадити росіянам інші цінності.
У січні Кірілл сказав у проповіді, що неназвані зовнішні сили хочуть «нав’язати їм (людям в Росії) якісь цінності, які навіть і цінностями назвати неможливо, щоб вони були як всі і підпорядковувалися тим, у кого є сила контролювати більшу частину світу».
Він також наголошував на тому, що Росія налаштована на перемогу над ворогами.
Папа Римський Франциск на початку теперішнього російського вторгнення в Україну застерігав патріарха Кірілла, щоб він не був «вівтарним хлопчиком (прислужником) Путіна».
Франциск розповів італійському часопису Corriere della Sera, що під час 40-хвилинної телефонної розмови з російським церковним лідером у березні 2022 року, московський патріарх більшу частину спілкування витратив на виправдовування війни проти України.
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