Кузьо закликав ігнорувати двох експертів США, через їх оцінку позиції Зеленського

Британський політолог Тарас Кузьо різко розкритикував експертні оцінки, висловлені Семюелем Шарапом з дослідницької корпорації RAND та професором Американського університету Кітом Дерденом під час експертної дискусії, що відбулась в американському аналітичному центрі Center for the National Interest наприкінці червня.

Дискутуючи на тему того, чи зможе президент України Володимир Зеленський домогтись прориву у відносинах з Росією, Дерден вказував, що українці мають "братерські" почуття до Росії, а Зеленського було обрано на платформі пошуку компромісу з Росією.

Семюель Шарап зауважував, що Зеленський стоїть на тих самих позиціях, що і його попередник, підтримуючи інтеграцію до ЄС та НАТО, а також виступаючи проти російського проекту в сфері енергетики "Північний потік 2". Він відзначав, що на основі даних травневого опитування "75 відсотків українців виступають за прямі переговори з Росією з метою поновлення миру на Донбасі" і "55 відсотків не проти прямих переговорів з провідниками сепаратистів з тією ж метою".

На думку Кузьо, ці два експерти "ніколи не зрозуміють Україну, бо їх аналіз відбувається крізь призму реалістичної ідеології".

Він наводить три аргументи, які, на його думку, свідчать, що "вони не є експертами з України і установи мають припинити їх запрошувати".

Жодна з політичних сил в Україні не має більшості, яка б підтримувала мир за будь-яку ціну з Росією, стверджує політолог, спираючись на дані опитування центру Разумкова. Кузьо також наводить нещодавню заяву Зеленського про те, що на переговорах з Росією мають бути присутні США, Німеччина, Франція та Великобританія. Також, вказує Кузьо, на час виборів Зеленський практично не мав політичної платформи.

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