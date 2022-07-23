Київ може перейти в наступ. Про які небезпеки попереджають експерти?

Постачання зброї в Україну напряму пов’язано з вірою Заходу в можливість української перемоги – на цьому наголошували численні західні оглядачі ще з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Українці заявляють, що не збираються складати зброю та мають намір звільнити всю територію країни від російської окупації.

З іншого боку, українська перемога пов’язана з тим, чи матиме українська армія достатньо ресурсів, щоб перейти у наступ. Яким може бути цей наступ? Про які небезпеки попереджають західні експерти?

Українські офіційні особи повідомляють, що за допомогою високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які вже надійшли в Україну, вдалося знищити російський склад боєприпасів у місті Нова Каховка, а перед тим серйозно пошкодити Антонівський міст поблизу Херсона, який є критично важливим для російських поставок.

Збройні сили України атакували понад 200 цілей на півдні, що на думку аналітиків, з якими говорив кореспондент New York Times , є передвістям початку контрнаступу на півдні, метою якого є відвоювання Херсонської області.

Як пише на своїй сторінці у Twitter 21 липня голова спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння Рустем Умеров:«ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів. Ще 2621 досі перебувають під контролем загарбників. Ми повернемо всі окуповані території. Завдяки підтримці наших партнерів наші передові позиції зміцнюються. І ще #HIMARS надходять…», – твітить український депутат, обраний від Криму.

Звільнення території на стратегічно важливому півдні, є також підгоотовкою для наступу, бо готує для нього плацдарм, каже Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

«Це важливо, особливо, якщо розглядати відвойовану на даний момент територію з точки зору скорочення матеріально-технічного забезпечення Росії та створення точок запуску для наступних атак», – твітує військовий експерт.

На думку експерта, Київ поспішає – він хоче завадити планам анексії цих територій з боку Росії. Те, що такі плани існують, нещодавно повідомляв представник Білого дому , який посилався на розвідувальні дані та дані з відкритих джерел.

Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив , що США надали Україні 12 установок реактивного залпового вогню HIMARS і планують надати ще 4 такі установки, за результатами засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні.

«Наша допомога приносить реальні зміни на місцях. Росія думає, що може протягнути довше, ніж Україна і довше, ніж ми. Але це лише останній з низки російських прорахунків», – сказав Остін на зборах, представників оборони Заходу, що дістали назву «Рамштайн-4».

Яким може бути український наступ?

У низці твітів Мік Раян описує, яким він бачить український наступ. Спершу, як він вважає, українські сили націляться на об’єкти «російського матеріально-технічного забезпечення, протиповітряної оборони, резерви, засоби захисту від безпілотників, командні пункти та шляхи постачання з Криму».

Це – підготовчий етап, який передує виступу бойових підрозділів, механізованої та моторизованої піхоти, танків, інженерних та артилерійських військ.

Друга ознака, за якою можна буде впізнати підготовку українського наступу, це – інформаційна кампанія, спрямована на деморалізацію противника, вважає військовий експерт.

«Іншим аспектом глибокої битви є націлювання на уми росіян. Російське командування стане мішенню для операцій з обдурювання. Російські солдати та підрозділи будуть об’єктами психологічних операцій з метою (подальшого) погіршення їхнього бойового духу та згуртованості», – каже генерал у відставці.

Коли ці цілі будуть досягнуті, каже експерт, почнеться ближній бій, який і проявить волю українців до перемоги.

«Вони повинні пройти через численні російські оборонні рубежі, витримати артилерійський обстріл, знищити ворожу бойову техніку та артилерію – і вбити якомога більше російських солдатів», – каже Раян, і попереджає, що тут на українське військо чекатимуть значні втрати, адже наступальні операції набагато складніші за оборонні.

За його словами, «майбутній наступ на півдні буде кривавою справою – росіяни дуже чітко заявили про свій намір утримати територію, яку вони окупували». Але, «завдяки належній підтримці Заходу, розумному плануванню і керівництву, тренуванню різних сценаріїв, адаптації до обставин, які змінюються протягом кампанії, вони цілком здатні повернути свої землі на півдні», каже колишній австралійський генерал.

До HIMARS потрібна і відповідна підготовка, каже полковник, який тренує українських бійців

Але не бракує і скептиків, які вказують на те, що Київ діє в надзвичайних бойових умовах, тож йому дуже не вистачає часу на підготовку, і тактичну і стратегічну.

Як пише New York Times, західні офіційні особи побоюються, що, підбадьорений новою вогневою потужністю, Київ може почати контрнаступ занадто швидко. Аналітики вказують на ознаки того, що Україна не може освоїти зброю так швидко, як вона заявляє.

Сполучені Штати та європейці, за словами газети, побоюються надсилати забагато обладнання до того, як українські солдати зможуть навчитися ним користуватися.

Полковник морської піхоти Ендрю Мілберн, колишній заступник командувача Центральним командуванням спеціальних операцій, який побував нещодавно в Україні, каже, що більшість солдатів відправляють на передову з низькою підготовкою.

В одному такому підрозділі, який він приїзав тренувати як виконавчий директор компанії «Моцарт Груп», що навчає та споряджає українські підрозділи на передовій, за його оцінками, лише 20 відсотків колись стріляли зі зброї перед тим, як вирушити до бою.

У статті, яку публікує Інститут сучасної війни у Вест-Пойнті, час - не на боці Києва. Після багатьох місяців виснажливих боїв, українська армія відчуває нестачу живої сили. Високоточна зброя, на яку розраховують українці та їхні партнери, також, через брак належної підготовки персоналу не буде настільки ж ефективною, якою вона мала б бути, через проблеми з організацією завдань, каже полковник Мілберн.

«У тактичних підрозділах, які ми навчали, не вистачало передових спостерігачів, особового складу, навченого визначати локалізувати та повідомляти про цілі таким чином, щоб цю інформацію можна було швидко перетворити на дані про ведення вогню», – каже військовий експерт і додає, що надзвичайно централізоване ведення артилерійського вогню в українській армії, є не достатньо гнучке для потреб підрозділів на передовій.

Експерти, з якими говрив кореспондент New York Times, кажуть, що Київ опинився у складному становищі, бо підтримка Заходу залежить від ознак того, чи може Україна звільнити окуповані території. «Їм недостатньо стримувати росіян», – каже в інтерв'ю виданню Евелін Фаркас, директор Інституту Маккейна та колишній заступник помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.

«Якщо українці не зможуть продемонструвати успіх на полі бою, і чим драматичніше, тим краще, то підтримка США та Європи військових зусиль ослабне», – вважає дослідниця, яку цитує ньюйоркське видання.

Експерти прогнозують, що Київ перейде у наступ протягом наступних кількох тижнів.