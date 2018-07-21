Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

У ЦРУ заявили, що Китай веде тиху "холодну війну" проти США

Дії Китаю порівняли з анексією Росією Криму

Китай глобально працює на підрив інтересів США та їх позиції, як наддержави. Про це у п'ятницю заявив Майкл Коллінз (Michael Collins), заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США, повідомляє AP.

Коллінз зокрема уподібнив розбудову Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі до "Криму на Сході".

"Я погоджуюсь... що вони ведуть проти нас по суті холодну війну - не таку холодну війну, яку ми бачили з СРСР, а холодну війну за визначенням", - заявив Коллінз.

У минулу середу директор ЦРУ Крістофер Рей заявив, що Китай з точки зору контррозвідки, являє найбільш значну загрозу для США. Він заявив, що розслідування ФБР економічного шпіонажу у всіх 50 штатах США ведуть до Китаю.

"Сам лише обсяг того, що вони роблять. Всюдисущність їх дій. Я думаю, що наша країна не може недооцінювати значення цього", - заявив Рей.

Нас вже давно грабує Китай, і я прямо заявив про це президенту Китаю Сі Цзіньпіну
Дональд Трамп

AP також наводить твердження Директора національної розвідки США Дена Коутса та Міністерства оборони США щодо загрози, яка походить від Китаю у царинах економічного та наукового шпіонажу та військових розробок.

Як звертає увагу видання The Hill, президент США Трамп у нещодавньому інтерв'ю заявив, що Адміністрація готова запроваджувати додаткові тарифи на китайських імпорт до США, аж до повного обсягу китайських товарів, як продаються в Америці - 500 мільярдів доларів.

"Я не роблю це через політику. Я роблю це тому, що це правильно для країни. Нас вже давно грабує Китай, і я прямо заявив про це президенту Китаю Сі Цзіньпіну", - заявив Трамп.

Дивіться також: Програма професійної підготовки колишніх в’язнів до роботи на "свободі"

Програма професійної підготовки колишніх в’язнів до роботи на "свободі". Відео
Embed
Програма професійної підготовки колишніх в’язнів до роботи на "свободі". Відео

No media source currently available

0:00 0:02:09 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG