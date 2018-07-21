У ЦРУ заявили, що Китай веде тиху "холодну війну" проти США

Китай глобально працює на підрив інтересів США та їх позиції, як наддержави. Про це у п'ятницю заявив Майкл Коллінз (Michael Collins), заступник директора Центру Східної Азії Центрального розвідувального управління США, повідомляє AP.
Коллінз зокрема уподібнив розбудову Китаєм штучних островів у Південно-Китайському морі до "Криму на Сході".
"Я погоджуюсь... що вони ведуть проти нас по суті холодну війну - не таку холодну війну, яку ми бачили з СРСР, а холодну війну за визначенням", - заявив Коллінз.
У минулу середу директор ЦРУ Крістофер Рей заявив, що Китай з точки зору контррозвідки, являє найбільш значну загрозу для США. Він заявив, що розслідування ФБР економічного шпіонажу у всіх 50 штатах США ведуть до Китаю.
"Сам лише обсяг того, що вони роблять. Всюдисущність їх дій. Я думаю, що наша країна не може недооцінювати значення цього", - заявив Рей.
Нас вже давно грабує Китай, і я прямо заявив про це президенту Китаю Сі ЦзіньпінуДональд Трамп
AP також наводить твердження Директора національної розвідки США Дена Коутса та Міністерства оборони США щодо загрози, яка походить від Китаю у царинах економічного та наукового шпіонажу та військових розробок.
Як звертає увагу видання The Hill, президент США Трамп у нещодавньому інтерв'ю заявив, що Адміністрація готова запроваджувати додаткові тарифи на китайських імпорт до США, аж до повного обсягу китайських товарів, як продаються в Америці - 500 мільярдів доларів.
"Я не роблю це через політику. Я роблю це тому, що це правильно для країни. Нас вже давно грабує Китай, і я прямо заявив про це президенту Китаю Сі Цзіньпіну", - заявив Трамп.
Дивіться також: Програма професійної підготовки колишніх в’язнів до роботи на "свободі"
Facebook Forum