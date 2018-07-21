Екс-радник Трампа буде підтримувати у Європі ті ж сили, що і Кремль

Колишній старший радник президента США та провідний стратег Білого дому Стівен Беннон взявся за створення у Європі мозкового центру, який повинен сприяти перемозі на виборах популістичних партій. Про це йдеться у матеріалі видання The Daily Beast.

Беннон розповів виданню, що працює над створенням у Європі фонду під назвою "Рух" (The Movement), який має очолити піднесення правих популістичних сил по всьому континенту з прицілом на вибори до Європарламенту навесні наступного року. Беннон також хоче виступати у якості противаги на континенті мільярдеру Джорджу Соросу, який активно підтримує ліберальні та прогресивні демократичні ініціативи.

Як повідомляє видання, Беннон вбачає свою місію і наданні окремим партіям координаційної підтримки, упорядкуванні партійних фінансів європейських націоналістів та ін. Він розповів виданню, що нинішнє зростання підтримки націоналістів у Європі досі буцімто відбувався без значних бюджетів, за відсутності професійної організації роботи виборчих штабів, збору та аналізу інформації про виборців та ін. Це він і хоче змінити.

Хай називають вас расистами, ксенофобами, чи будь-чим ще, носіть ці прізвиська, як нагороди

Беннон пішов з займаних посад у Білому домі у серпні 2017-го року - буцімто під тиском керівника апарату Білого дому Джона Келлі.

Як повідомляє The Daily Beast, за останній рік Беннон провів переговори із правими силами у Європі: від британського політика Найджела Фаража до членів "Національного фронту" у Франції, Віктора Орбана в Угорщині та польских популістів. Його метою, пише видання, є створення "надгрупи" у Європарламенті, яка б після виборів наступного травля об'єднала би третину усіх депутатів.

"Об'єднаний блок популістів такого розміру мав би змогу серйозно впливати на роботу парламенту", - пише видання.

Як і попередні спроби американців надто серйозно втручатись у ЄС, Беннон, здається, недооцінює наскільки анти-американізм є суттєвим для європейської політики

Штаб-квартира руху може бути відкрита у Брюсселі. Буцімто ведеться пошук співробітників.

Амбітні плани Беннона змінити політику у Європі здаються нереалістичними Александру Кларксону, викладачу Королівського коледжу у Лондоні, експерту з питань європейської політики.

"Беннон, як і чимало американських оглядачів, здається не розуміє, що у Європі багато різних популістських рухів, які мають потужних місцевих лідері, і не будуть коритись наказам якогось американця", - твітує Кларксон.

Експерт також відзначив, що думки Беннона з приводу, наприклад, Джорджа Сороса є наївними.

"Як і попердні спроби американців надто серйозно втручатись у ЄС, Беннон здається недооцінює наскільки анти-американізм є суттєвим для європейської політики. Партії, які він хоче підтримувати часто були найбільш ворожими до США... Беннон буде ще одним американським бовдуром, який роздає гроші кмітливим європейським політикам, які вже чинитимуть із ними по-своєму", - пише Кларксон.

Беннон відомий підтримкою популістичних позицій у США і був рушійною силою надзвичайно популярного у ході виборів 2016-го року сайту Breitbart, який ЗМІ США характеризували, як крайно правий. Бенно також обіймав керівну посаду у виборчому штабі Трампа.

Провідні журналісти Breitbart симпатизували крайньо-правим у США та Європі, активно привертали увагу до буцімто загрози США з боку мусульман, іммігрантів та ін. Окремі оглядачі приписували Беннону провідну роль у консолідації виборців Трампа, інші вважають його роль у виборчій кампанії Трампа мінімальною.

Беннон буде ще одним американським бовдуром, який роздає гроші кмітливим європейським політикам, які вже чинитимуть із ними по-своєму

Виступаючи перед зібранням популістичної французької партії "Національний фронт", сам Беннон у березні 2018-го року заявив, що популісти не мають стидатись звинувачень у расизмі.

"Ви боретесь за свою країну і вони називають вас расистами. Але минув час, коли подібні образи працювали. ЗМІ, які підтримують істеблішмент це пси системи. Щодня ми стаємо сильніші, а вони - слабші. Хай називають вас расистами, ксенофобами, чи будь-чим ще, носіть ці прізвиська, як нагороди", - заявив Беннон у Франції.

Підтримка популістів, крайньо правих та правих партій у Європі є також сферою діяльності Росії і покликана послабити впливовість та єдність Європейського союзу.

Так партія "Національний фронт" у Франції отримувала кошти від російських банків. Новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, якого висунули праві партії, виступає за перегляд режиму європейських санкцій проти Росії та ін.

Сам Беннон розповів виданню The Daily Beast, що порівняно незначні суми, якими оперують європейські націоналісти у своїх виборчих кампаніях неспівмірні із впливом, який вони здатні чинити на майбутнє Європи.

Критична щодо Дональда Трампа сканадальна книга " Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа " Майкла Вулффа приписує Беннону жорсткі заяви на адресу родини президента Трампа

Хоча Беннон та Москва можуть підтримувати одні і ті самі сили у Європі, Беннон критикує канцлера Німеччини Анґелу Меркель за співробітництво із Росією по проекту "Північний потік" (раніше цю позицію також озвучив президент США Дональд Трампа - прим. ГА).

"Це брехня з боку Ангели Меркель. Вони повна фальшивка. Еліти кажуть, що Трамп становить загрозу, а вона продала Росії контроль за дешеві ціни на енергію", - заявив Беннон.

Критична щодо Дональда Трампа сканадальна книга " Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа " Майкла Вулффа приписує Беннону жорсткі заяви на адресу родини президента Трампа, закиди у відмиванні грошей членами родини президента та ін.

Після публікації книги, президент США заявив, що Беннон збожеволів. Сам Беннон заявив, що його слова невірно витлумачили, а сам він лишається вірним президенту США.

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