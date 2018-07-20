США виділяють Україні $200 млн на оборону

Гроші підуть на додаткові навчання спеціалістів, закупку обладнання та консультації із підвищення обороноспроможності українських військових сил.

Про це заявили у Міністерстві оборони. З 2014 року США виділили на оборонний сектор України понад $1 млрд.

Додаткові кошти підтримають поточні навчальні програми та логістичне забезпечення, зокрема, програми з посилення військової мобільності, військового лікування, безпечної комункації, тренінги для командування і управління.

Нещодавно Україна прийняла закон про Національну Безпеку. Цей закон передбачає узгодження системи національної безпеки з євроаталантичними принципами і є важливим кроком на шляху України до зближення з НАТО.​

Повна імплементація закону, включно зі створенням наглядового комітету Ради щодо сектору безпеки та новим законом про Службу безпеки України, ще більше поглиблять інтеграцію України до Заходу - заявила Гедер Науерт​

Нагадаємо, що Держдеп США привітав підписання Порошенком Закону про нацбезпеку. Реформування сектору оборони в Україні є шляхом до посилення обороноздатності України. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

"США вітають новий закон України про національну безпеку, ухвалений Радою 21-го червня та підписаний президентом Порошенком 5-го липня. Закон відповідає західним принципам та пропонує рамку для збільшення можливостей взаємодії Збройних сил України та НАТО. Повна імплементація закону, включно зі створенням наглядового комітету Ради щодо сектору безпеки та новим законом про Службу безпеки України, ще більше поглиблять інтеграцію України до Заходу. США готові продовжувати підтримувати реформи сектору оборони та безпеки України задля посилення здатності України защихати свою територіальну цілісність", - йдеться у заяві.

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