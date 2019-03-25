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Світ

Китай замовив у Airbus 300 літаків. Це може бути політичним сигналом

Airbus A330 Саудівських авіаліній

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Компанія Airbus у понеділок підписала угоду вартістю у десятки мільярдів доларів на продаж 300 літаків до Китаю. Угода співпадає з візитом до Європи китайського президента Сі Цзіньпіна і вирівнює бізнес показники щодо Китаю між Airbus і його конкурентом Boeing.

Французькі чиновники заявили, що угода вартує близько 30 мільярдів євро.

Це замовлення перевищило очікування і відповідає замовленню на 300 літаків Boeing, про яке було оголошено у 2017 році під час візиту президента США Дональда Трампа до Пекіну. Угоді з Airbus передував рік простою у закупівелях, протягом якого Китай не зміг зробити значних замовлень на тлі напруги у сфері міжнародної торгівлі.

Подія накалась на призупинку використання нових авіалайнерів Boeing 737 Max 8 у низці країн після того, як літак цієї моделі впав у Ефіопії, і усі 157 людей на борту загинули.

Немає свідчень прямого зв'язку між угодою Airbus і китайсько-американською напругою, або проблемами новітніх літаків Boeing, але спостерігачі вказують, що Пекін часто використовує державні авіаційні угоди у якості засоби відправки дипломатичних сигналів.

Дивіться також: Причини авіакатастроф Boeing 737 Max 8 - думки експертів

Причини авіакатастроф Boeing 737 Max 8 - думки експертів. Відео
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Причини авіакатастроф Boeing 737 Max 8 - думки експертів. Відео

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