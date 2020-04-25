США можуть позбавити ліцензій три китайські компанії - причиною названі загрози безпеці США

Федеральна комісія США з комунікацій (FCC) попередила, що може заборонити діяльність у США трьох телекомунікаційних компаній, контрольованих владою КНР. Федеральна комісія США з комунікацій наказала компаніям пояснити, чому уряду не варто починати процес заборони їм працювати у США.

Йдеться про компанії China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp і їх спільне підприємство ComNet.

Аджіт Пай, глава FCC, відзначив, що Федеральна комісія стурбована, що компанії "є вразливими до впливу, або підконтрольні Комуністичній партії Китаю".

Комісія стурбована, що компанії "є вразливими до впливу, або підконтрольні Комуністичній партії Китаю

Відповідно до заяви глави FCC, причина цих дій - побоювання щодо безпеки телекомунікаційних мереж США. У заяві також зазначено, що ці компанії отримали дозвіл на роботу у США більше десяти років тому, проте за минулий час значно зросли ризики, пов'язані з діяльністю влади Китаю.

Міністерство юстиції США недавно закликало FCC позбавити China Telecom можливості працювати у США.

Рік тому FCC відмовилася видати ліцензію на діяльність у США ще одної державної компанії Китаю - China Mobile, вказавши, що це збільшить загрозу шпигунства щодо уряду Сполучених Штатів.

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