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WSJ: Посланець Китаю хоче переконати Європу залишити окуповані території України під контролем РФ
Китайський посланець Лі Гуей, якого Пекін підправив для перемовин з європейськими країнами щодо війни РФ в Україні, намагається переконати європейців підтримати негайне припинення вогню в Україні і дозволити Росії утримати контроль над окупованими територіями, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на інформацію посадовців, наближених до перемовин.
Посадовець, з яким говорило видання, і який був присутнім на зустрічі з Гуеєм припустив, що роль посланця - перевірити єдність Заходу в підтримці України.
"Ми повідомили, що замороження конфлікту не відповідає інтересам міжнародної спільноти, якщо не буде виведено російські війська ... неможливо розділити Європу та Америку", - наводить видання слова посадовця.
Сполучені Штати вітають те, що Китай розпочав діалог з Україною, але не мають великих сподівань від місії китайського посланця, сказав радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки.
"Добре, що китайці зараз спілкуються з українцями і що посланець здійснив візит. Відверто кажучи, у мене невеликі очікування щодо цих зусиль. Я маю на увазі, що Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну. Важливо відзначити, що ця війна може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін вирішить вивести свої війська з України. Я не бачу жодних доказів того, що Путін думає про це найближчим часом", - сказав Шолле.
Китай підтримує активні відносини з Росією, але ознак того, що Пекін готовий використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну проти України, поки небагато, каже посадовець.
"Очевидно, вони мають тісні стосунки з Росією. Президент Сі [Цзіньпін] і президент Путін зустрічалися кілька разів, і перед цією війною вони видали дуже довге спільне комюніке, в якому говорилося про відносини, партнерство без обмежень, - каже Шолле. - Ми б попросили наших друзів з КНР використати будь-який вплив, який вони мають на Росію, щоб змусити Путіна зупинити цю війну. Я не бачив свідчень, що вони готові застосувати цей вплив. І я не бачив індикаторів того, що навіть якби вони були готові використати вплив, це спрацювало б, щоб змінити думку Путіна. Але ми просимо про цю просту річ".
Із закликом використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну і вивести війська з України, до Китаю звертались і європейські посадовці.
Після зустрічі з Гуеєм в четвер, заступник генерального секретаря ЄС з питань політики Енріке Мора заявив, що ЄС наголошує на "необхідності поважати" суверенітет України.
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