Китай та Індія грають "першу скрипку" в БРІКС

Група БРІКС, яка об’єднує п’ять країн з найбільшими економіками, що розвиваються - прийняла декларацію з закликом до реформи ООН та Ради Безпеки, щоб добитись розширення представництва країн, що розвиваються, в цій міжнародній організації.

Саміт країн БРІКС, що проходить в Китаї мав би продемонструвати світові зростаючу міжнародну вагу цієї країни, однак цими вихідними увагу світу було прикуто до останнього випробування ядерної зброї Північною Кореєю, що відбулось в неділю, пише АР.

Країни – Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР прийняли спільну декларацію, з метою посилити співпрацю проти ряду організацій, які вони описали як терористичні, включаючи деякі організації Пакистану. Для Індії, це рішення є дипломатичною перемогою, адже Китай довгий час не погоджувався на включення цих організацій до переліку терористів.

П’ятірка країн також відзначила свою опозицію до протекціонізму, що було пріоритетом китайського президента Сі Цзіньпіна, якого турбує те, що посилення антиглобалізму на Заході, загрожувало розширенню ринків Китаю.

В декларації обсягом на 43 сторінки, Сі, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Росії Путін, президент Бразилії Міґель Темер та президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума відзначили важливість спільної роботи над покращенням економічного управління, щоб розбудувати «більш справедливий та рівноправний світовий порядок», повідомляє АР.

Китай, друга за величиною економіка світу, прагне важливішої ролі для БРІКС на світовій арені, однак деякі спостерігачі стверджують, пише АР, що вплив групи зменшується постійною економічною та політичною конкуренцією між Китаєм та Індією, а також через економічні проблеми Бразилії, Росії та Південно-Африканської Республіки.

Під час саміту БРІКС, Путін провів зустріч з лідером Індії, присвячену співробітництву в сфері нафти і газу та просування торгівлі та інвестицій між країнами, а також обговорив з керівництвом Китаю напруження в Північній Кореї.

Дивіться також: Президент назвав дії Пхеньяна ворожими та небезпечними для Сполучених Штатів