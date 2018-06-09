Китайські хакери вкрали важливу інформацію ВМС США

Хакери, які працюють на уряд Китаю, отримали доступ до комп’ютерів компанії – підрядника ВМС США і вкрали велику кількість даних про стратегію підводних боїв, включаючи плани використання надзвукових ракет на підводних човнах США, повідомляє Reuters з посиланням на видання Тhe Washington Post, яке, в свою чергу, отримало цю інформацію від неназваних посадовців США.

За інформацією посадовців, хакерські напади стались в січні та лютому. Тепер їх розслідують ВМС США у співпраці з ФБР.

«Відповідно до правил федерального уряду, компанії мають інформувати уряд у випадку «кіберінциденту», який завдав шкоди або через який постала загроза нанесення шкоді їх мережам, які містять інформацію без грифу «секретно», - зазначив посадовець ВМС США у відповідь на запит Reuters.

Хакери атакували підрядника Центру підводних бойових дій ВМС США – військової установи, що базується в Ньюпорті, штат Род-Айленд, згідно з інформацією The Washington Post.

Матеріали містили 614 гігабайтів інформації, пов’язаної з проектом «Морський дракон», сигнальні і сенсорні дані, інформацію криптографічних систем, а також електронну бібліотеку, - повідомляє видання.

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