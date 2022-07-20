Розслідування: Китай поширює російську брехню про біозброю США в Україні

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Відео, яке нібито показує «нові подробиці діяльності США щодо біозброї в Україні», широко поширилося цього тижня на Weibo, китайській платформі мікроблогів, схожій на Twitter.

14-секундне відео супроводжувалося тривожною заявою: «Викрито, що Сполучені Штати збирали в Україні збудників холери».

«Нещодавно Росія оприлюднила нові подробиці діяльності США щодо біозброї в Україні, - йдеться у відео. - З'ясувалося, що США не тільки проводили досліди над пацієнтами психіатричного відділення в Харкові, а й збирали та сортували збудники холери в Маріуполі».

Обидва твердження неправдиві. У всякому разі, саме напад Росії на Маріуполь і знищення комунальних служб підвищили загрозу там спалаху холери.

Відео, створене китайською державною телерадіокомпанією China Central Television (CCTV), протягом тижня неодноразово публікувалося численними пов’язаними з державою сторінками Weibo з великою кількістю підписників, включно з Лігою комуністичної молоді Китаю та China Daily. Станом на 18 липня дописи з тим самим хештегом, який використовувався у відео, набрали 350 мільйонів переглядів.

Хоча відео не надає жодних доказів, обидві заяви повторюють звинувачення, зроблені російськими військовими в травні.

Неправда: зразки надіслано до США

Холера виникає внаслідок бактеріальної інфекції, яка спричиняє сильну діарею та потенційно смертельне зневоднення. Вона може швидко поширюватися в районах без чистої води або належної очистки стічних вод. За даними Центру з контролю за захворюваннями США, холера щороку вбиває понад 140 тисяч людей у всьому світі.

11 травня генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник сил радіаційного, хімічного та біологічного захисту російських військ, заявив, що Сполучені Штати у співпраці з Києвом зібрали в Маріуполі зразки збудника холери для «військово-біологічної програми».

«Фахівці Міноборони Росії провели роботи безпосередньо в двох біолабораторіях у Маріуполі, - сказав Кирилов на брифінгу. - Ми отримали докази екстреного знищення документів, що підтверджують роботу з Пентагоном. Попередній аналіз збереженої документації свідчить про використання Маріуполя як регіонального центру збору та паспортизації збудника холери».

Він також стверджував, не надаючи жодних доказів, що передбачувані збудники були доставлені до Сполучених Штатів через Центр громадського здоров’я МОЗ в Києві.

У червні аналітичний блог VoxUkraine писав, що твердження Кирилова «нелогічні, оскільки в США є власна система моніторингу та профілактики інфекційних захворювань, зокрема холери». VoxUkraine також зазначив відсутність доказів того, що Україна надсилала зразки.

Хоча Кирилов сказав про «дві біолабораторії», він назвав лише одну назву – Донецький обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ України. Як повідомляється на сайті центру, його роботу призупинили «через [російські] бойові дії» в регіоні, «обстріли, нестабільне електропостачання та зв’язок».

VoxUkraine повідомляв, що план діяльності лабораторії передбачав моніторинг інфекційних захворювань - саме ту роль, яку й має виконувати державна служба охорони здоров’я:

«Зокрема, лабораторія мала здійснювати епіднагляд та діагностику холери. Подібні центри контролю та профілактики захворювань діють по всій Україні, де здійснюють епіднагляд для виявлення збудників небезпечних захворювань. Наприклад, лабораторії Центру в Донецькій області проводять аналіз матеріалу хворих на гострі кишкові інфекції та зразки стічних вод для профілактики холери».

Кирилов представив нібито документ про "екстрене знищення" різних патогенів у Донецькому обласному центрі. Холерний вібріон, група бактерій, що викликає холеру, очолила список. Але це не дивно і свідчить про мету роботи центру.

«Холерний вібріон виявляють у водоймах України майже щороку, тому не дивно, що лабораторії МОЗ уважно стежать за поширенням цієї інфекційної хвороби, - пише VoxUkraine. - Останній підтверджений спалах холери в Україні стався в 2011 році в Маріуполі».

У червні агентство Reuters повідомило, що портове місто, яке з травня перебувало під російською окупацією після трьох місяців постійних обстрілів, перебувало на порозі нового спалаху холери. Влада Маріуполя заявила, що розкладене сміття та трупи забруднюють питну воду та підвищують ризик спалаху холери.

Кирилов стверджував, що МОЗ України наказав лабораторіям знищити патогени 25 лютого, щоб прикрити програму біозброї. Однак VoxUkraine повідомив, що «не знайшов жодного листа чи наказу Міністерства охорони здоров’я [України], які підтверджують» ці дії.

Неправда: тести на людях

На брифінгу в Міноборони 11 травня Кирилов заявив, що російські військові отримали інформацію, «яка розкриває подробиці нелюдських експериментів Пентагону над громадянами України в психіатричній лікарні №1».

«Основною категорією піддослідних була група пацієнтів чоловічої статі у віці 40-60 років з високим ступенем фізичного виснаження, - сказав Кирилов. - Щоб приховати свою приналежність до США, експерти, які проводили біологічні дослідження, прибули через території третіх країн».

Кирилов стверджував, що іноземні дослідники були евакуйовані в січні 2022 року.

Однак він не надав жодних доказів своїх тверджень.

Раніше в квітні Міноборони Росії повідомило в Twitter, що «було встановлено, що в період з 2019 по 2021 роки американські вчені випробовували потенційно небезпечні біологічні препарати на пацієнтах обласної клінічної психіатричної лікарні №3 м. Харків».

Однак «доказами», які міністерство представило в твіті, були скріншоти розділу 817 Закону США про патріотизм під назвою «Розширення закону про біологічну зброю».

Цей розділ закону був спрямований на те, щоб «ускладнити державам, терористам, екстремістським групам і вовкам-одинакам придбання небезпечних біологічних матеріалів», згідно зі статтею, опублікованою в жовтні 2021 року в онлайн-журналі «Питання науки і техніки» Університету штату Арізона.

Закон був прийнятий у 2001 році після терактів 11 вересня 2011 року, які відбулися один за одним, і атак із застосуванням сибірської виразки.

У Міноборони РФ заявили, що доказів випробувань «потенційно небезпечних біологічних препаратів» на пацієнтах психіатричної лікарні Харкова немає, оскільки ці пацієнти дали підписку про нерозголошення.

Неправда: військові біодослідження

Росія робила подібні фальшиві заяви в минулому.

У березні були оприлюднені документи, які нібито свідчать про те, що Міністерство охорони здоров’я України наказало знищити сибірську виразку та збудників чуми, холери та інших захворювань до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Насправді, коли українські міста зазнали потужних обстрілів з боку Росії, українські лабораторії знищили патогени, щоб уникнути випадкового витоку, як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Росія намагалася стверджувати, що це «доказ військово-біологічних програм», які фінансуються Пентагоном.

Україна приєдналася до Програми зменшення біологічної загрози (BTRP) Міністерства оборони США у 2005 році, створеної з метою захисту від біологічної, хімічної, ядерної та радіологічної зброї, що походить з колишніх радянських республік та союзників у соціалістичному таборі.

Polygraph.info та інші раніше розвінчували неправдиві заяви Росії про те, що українські лабораторії охорони здоров’я в рамках програми США досліджували біологічну зброю.

Російські біологи, які вивчали ймовірні докази, заявили, що Росія брехала про те, що означають українські документи, видання The Intercept повідомило у березні.