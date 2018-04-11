Глава МВФ заявила про небезпеку «розвалу» світової торгівлі

Крістін Лагард закликала уряди країн світу відмовитися від протекціонізму і посилити захист інтелектуальної власності.

Організації світової торгівлі загрожує «розвал», попередила глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

У своїй промові, з якою вона виступила в Гонконзі в середу, Лагард закликала країни світу «відійти від протекціонізму». У цих словах можна побачити натяк на нещодавні рішення Вашингтона ввести високі мита на імпортну сталь та інші товари. Китай відповів на це підвищенням мит на американські товари. Таким чином виник цикл, який, на думку деяких експертів, може призвести до торговельної війни.

На думку Лагард, вигода від торгівлі переважує витрати. Глава МВФ вважає, що безперешкодна глобальна торгівля за останні десятиліття сприяла значному зниженню числа людей, що живуть в умовах крайньої бідності.

Лагард та інші експерти кажуть, що в результаті торгових воєн програють всі, і особливо 800 мільйонів чоловік у всьому світі, які, за оцінками Світового банку, живуть у жахливій бідності.

Хоча в мові Лагард вбачається неявна критика адміністрації Трампа, вона також закликала країни світу, судячи з усього, включаючи Китай, більш фективніше захищати інтелектуальну власність. Президент Трамп і багато іноземних компаній, що працюють в Китаї, скаржаться на те, що їх змушують передавати технологічні секрети китайським партнерським компаніям в обмін на доступ на величезний китайський ринок.

Лагард також закликала до проведення економічних реформ, у тому числі припинення політики, що передбачає несправедливі преференції для державних підприємств.

Лагард заявила, що світова економіка переживає стійкий підйом, і настав час для економічних реформ, таких як відкриття доступу до сфери послуг в країнах, що розвиваються і розширення застосування цифрових технологій для поліпшення державних послуг, що надаються органами влади.

На думку Лагард, економічні реформи мають невідкладний характер через посилення невпевненості, яка випливає з непорозумінь у торгівлі, невизначеної геополітичної ситуації, підвищення фіскальних і фінансових ризиків.

Виступ Лагард відбувся напередодні засідань в МВФ і Світового банку, які пройдуть у Вашингтоні наступного тижня, де провідні економісти і фінансисти з усього світу будуть шукати вирішення проблем, пов’язаних з банківською сферою, торгівлею, дефіцитом і багатьма іншими сферами.

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