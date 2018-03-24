Учасники саміту ЄС підтримали Великобританію в протистоянні з Росією

Учасники дводенного саміту Європейського Союзу висловили беззастережну підтримкумку Великій Британії у звинуваченні Росії у тому, що вона застосувала нервово-паралітичну речовину у спробі вбивства колишнього подвійного агента і його дочки у південному районі Англії цього місяця.

Учасники саміту також висунули вимогу, щоб їх країни на постійне були виключені з пропонованих США імпортних тарифів на сталь та алюміній.

Великобританія, яка, за всіма даними, виходить зі складу Європейського Союзу, опинилася в центрі уваги дводенного саміту. Прем’єр-міністр Тереза Мей висловила вдачність за солідарність блоку.

«Небезпека, яку становить Росія, не зважає на кордони, і це загроза нашим цінностям», сказала вона.

Європейський Союз відкликав свого посла з Москви. Уряди кількох європейських країн розглядають можливість видворення російських дипломатів. Німеччина і Франція обмірковують додаткові заходи. Канцлер Меркель сказала: «Ми вже заявили, що розглядаємо це як серйозний виклик нашій спільній безпеці».

Проте Москва повторно заперечує причетність і звинувачує Європейський Союз у веденні антиросійської кампанії, яку, мовляв, розпочав Лондон.

Другим важливим питанням, яке розглядалося на саміті, була міжнародна торгівля після того, як президент Дональд Трамп погрозив накласти митні тарифи на імпортну сталь і алюміній. Європу тимчасово виключили з обов’язкових тарифів, але європейці незадоволені цим, й хочуть щоб це було постійним.

Великобританія, яка виходить зі складу Європейського Союзу, шукає можливостей досягнення торговельних угод з іншими країнами, у час загрози глобальної тоговельної війни.

Європейські лідери також обговорили відносини з Туреччиною серед занепокоєння з приводу її військових операцій в Сирії. З інших ознак погіршення взаємних відносин є продовження незаконних дій після сутичок з приводу права на видобування газу і нафти неподалік узбережжя Кіпру. У понеділок у Болгарії відбудеться саміт між Європейським Союзом і Туреччиною.

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