Латинська Америка - новий епіцентр COVID-19, найскладніша ситуація в Бразилії, - ВООЗ

Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, заявляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Як повідомив 22 травня керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян, найбільше постраждала Бразилія. Тут виявили понад 330 випадків коронавірусу, понад 21 тисяча людей померли.

Зараз Бразилія – на третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 після США та Росії. За інформацією CNN, чи не найбільше страждають люди в фавелах - бідних та густонаселених районах бразильських міст. Через те, що щільність населення там досить висока, дотримуватись соціальної дистанції та самоізоляції у фавелах стає вкрай складно. В таких районах у Бразилії живе приблизно 13 мільйонів людей, і значна частина з них не має доступу до належного медичного обслуговування.

При цьому президент країни Жаїр Болсонару заперечує серйозність загрози й каже, що каратин наносить значно більшої шкоди бразильській економіці.

Від COVID-19 також страждає бразильське корінне населення в джунглях Амазонії. Штат Амазонас - один з найбільш уражених коронавірусом, а його столиця - місто Манаус - зараз є однією з найгарячіших точок у країні. Там переповнені шпиталі, а на міських кладовищах бульдозери масово риють могили.

При цьому президент країни Жаїр Болсонару заперечує серйозність загрози й каже, що каратин завдає значно більшої шкоди бразильській економіці.

Від пандемії страждає також Перу - там уже виявили понад 111 тисяч випадків COVID-19. Президент країни Мартін Віскарра оголосив, що продовжує надзвичайний стан і карантин до 30 червня.

Цей тиждень став найгіршим за час пандемії і для Мексики. Кількість нових підтверджених випадків зараження там зросла майже на 40%, а кількість смертей за сім днів становить третину всіх смертей від коронавірусу в країні.

Станом на 23 травня у світі кількість заражених коронавірусом перевищує п'ять мільйонів, понад 340 тисяч людей померли.

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