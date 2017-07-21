Банки Латвії знову оштрафували за невиконання санкцій щодо КНДР

Фінансовий регулятор Латвії наклав штраф на два банки за намагання обійти міжнародні санкції проти Північної Кореї. Латвійська комісія з ринків фінансів та капіталу заявила, що Norvik Banka та Rietmu Banka погодились сплатити 1,3 млн та 1,6 млн євро штрафу, відповідно, повідомляє AP.
Виявити злочин допомогли Міністерство фінансів США та ФБР, йдеться в заяві регулятора.
Раніше цього року, подібні порушення вже було виявлено в трьох інших банках Латвії.
Особи, які виступали сторонами операцій, не були особисто в санкційному переліку, заявив Rietmu Banka і запевнив, що банк припинив відносини з цими клієнтами і планує збільшити інвестування, щоб посилити контроль над операціями, пише Bloomberg.
Зі свого боку, банк Norvik також "у тісній співпраці з регулятором переглянув портфель клієнтів" і пообіцяв "інвестувати 2 мільйони євро у забезпечення дотримання правил", - йдеться у відповідній заяві банку.
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