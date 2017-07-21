Банки Латвії знову оштрафували за невиконання санкцій щодо КНДР

Фінансовий регулятор Латвії наклав штраф на два банки за намагання обійти міжнародні санкції проти Північної Кореї. Латвійська комісія з ринків фінансів та капіталу заявила, що Norvik Banka та Rietmu Banka погодились сплатити 1,3 млн та 1,6 млн євро штрафу, відповідно, повідомляє AP.​

Виявити злочин допомогли Міністерство фінансів США та ФБР, йдеться в заяві регулятора.

Раніше цього року, подібні порушення вже було виявлено в трьох інших банках Латвії.

Особи, які виступали сторонами операцій, не були особисто в санкційному переліку, заявив Rietmu Banka і запевнив, що банк припинив відносини з цими клієнтами і планує збільшити інвестування, щоб посилити контроль над операціями, пише Bloomberg.

Зі свого боку, банк Norvik також "у тісній співпраці з регулятором переглянув портфель клієнтів" і пообіцяв "інвестувати 2 мільйони євро у забезпечення дотримання правил", - йдеться у відповідній заяві банку.

Дивіться також: Трамп розкритикував кількох посадовців, які мають або мали відношення до розслідування російського втручання в американські вибори