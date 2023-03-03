Експерти розійшлись в оцінках розмови Блінкена та Лаврова

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів коротку розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту міністрів закордонних справ країн G20 в Індії. Під час зустрічі Блінкен наголосив на незмінній підтримці України та мирного плану президента України Володимира Зеленського. Про це за підсумками зустрічі повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

Прайс зазначив, що зустріч Блінкена та Лаврова під час саміту G20 була короткою і між посадовцями не було тривалої дискусії.

"Це була досить коротка зустріч, якою держсекретар скористався, щоб чітко і прямо передати повідомлення, важливі для Сполучених Штатів, а в багатьох випадках і для решти світу", - прокоментував Прайс.

За його словами, Ентоні Блінкен заявив Лаврову, що США стоять поруч із Києвом у бажанні закінчити війну, втім не бачать схожих намірів із боку Москви. Також Блінкен наголосив на підтримці пропозицій Володимира Зеленського та українського уряду щодо стабільного і тривалого миру, "який поважає Статут ООН, а також принципи суверенітету та територіальної цілісності".

За словами Прайса, Блінкен говорив із Лавровим і про рішення Росії призупинити участь у договорі з контролю над ядерним озброєнням New START.

"Це стосується не лише Сполучених Штатів як відповідальної ядерної держави, але насправді непокоїть решту світу, оскільки решта світу очікує, що Росія та Сполучені Штати так само, як ми це робили з Радянським Союзом під час Холодної війни, співпрацюватимуть і вестимуть переговори щодо стратегічної стабільності та контролю над озброєнням," - зазначив Прайс.

Третім питанням, яке порушив держсекретар, стало неправомірне затримання американця Пола Вілана.

"Практика незаконного затримання викликає занепокоєння у решти світу. Решту світу непокоїть те, що Росія нібито призупинила виконання нового договору СНО. Решту світу непокоїть те, що Росія веде жорстоку незаконну агресивну війну проти України. І як ми чули від більшості з G20, а фактично від усіх, крім Росії та Китаю, G20 хоче, щоб ця війна закінчилася на основі, що відповідає новому Статуту ООН, і на тій основі, яка є справедливою і довговічною. Тому секретар мав можливість передати ці меседжі безпосередньо Лаврову", - підсумував Прайс.

Щодо ймовірності розмови між міністрами оборони США та Росії, Прайс заявив, що наразі не може нічого про це повідомити: "Наразі я не маю жодних повідомлень щодо будь-яких зустрічей чи телефонних дзвінків. Міністр Остін чітко заявив, що він завжди відкритий для спілкування і вважає надзвичайно важливим, особливо для держав, які мають ядерну зброю, мати можливість підтримувати відкриті лінії зв’язку, аби зменшити ризик прорахунків".

Така зустріч не принесла користі і загрожує надіслати непродуманий сигнал про бажання США вести перемовини з Росією, вважає Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.

"Я не думаю, що розмова між Лавровим і секретарем Блінкеном приносить особливу користь, - сказав Креймер в коментарі журналісту Голосу Америки Остапу Яришу. - Сподіваюся, що це не надсилає жодних непродуманих сигналів про те, що США шукають переговорів з Росією".

Креймер додав, що такий сигнал би суперечив нещодавній заяві Блінкена про те, що немає жодних доказів того, що Росія серйозно налаштована на переговори.

"На мій погляд, нам потрібно продовжувати ізолювати Росію, продовжувати посилювати режим санкцій та нарощувати нашу допомогу, щоб Україна перемогла у цій війні, а не лише захистила себе. І Лавров, на мій погляд, дуже мало впливає на процес прийняття рішень у Москві. Тому я вважаю, що говорити з ним значною мірою безглуздо", - вважає Креймер.

А от дописувач The Hill Ніал Стенедж вважає інакше. В статті для видання він відзначає, що це дипломатичне зусилля було важливим, адже давало нагоду обговорити такі важливі питання, як звільнення Вілана, війну в Україні, вихід Росії з угоди щодо контролю над ядерним озброєнням.

Стенедж вказує, що Кремль в своїх заявах та наполяганнях, що саме Блінкен ініціював зустріч, намагався применшити важливість зустрічі, що "можливо, видає негативну позицію Кремля щодо можливості навіть невеликих, половинчастих кроків до мирних перемовин, або поступок" у війні в Україні. А це, йдеться в статті, своєю чергою, свідчить, що війна йде не так, як планували в Кремлі.

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