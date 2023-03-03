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Експерти розійшлись в оцінках розмови Блінкена та Лаврова
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів коротку розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту міністрів закордонних справ країн G20 в Індії. Під час зустрічі Блінкен наголосив на незмінній підтримці України та мирного плану президента України Володимира Зеленського. Про це за підсумками зустрічі повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс.
Прайс зазначив, що зустріч Блінкена та Лаврова під час саміту G20 була короткою і між посадовцями не було тривалої дискусії.
"Це була досить коротка зустріч, якою держсекретар скористався, щоб чітко і прямо передати повідомлення, важливі для Сполучених Штатів, а в багатьох випадках і для решти світу", - прокоментував Прайс.
За його словами, Ентоні Блінкен заявив Лаврову, що США стоять поруч із Києвом у бажанні закінчити війну, втім не бачать схожих намірів із боку Москви. Також Блінкен наголосив на підтримці пропозицій Володимира Зеленського та українського уряду щодо стабільного і тривалого миру, "який поважає Статут ООН, а також принципи суверенітету та територіальної цілісності".
За словами Прайса, Блінкен говорив із Лавровим і про рішення Росії призупинити участь у договорі з контролю над ядерним озброєнням New START.
"Це стосується не лише Сполучених Штатів як відповідальної ядерної держави, але насправді непокоїть решту світу, оскільки решта світу очікує, що Росія та Сполучені Штати так само, як ми це робили з Радянським Союзом під час Холодної війни, співпрацюватимуть і вестимуть переговори щодо стратегічної стабільності та контролю над озброєнням," - зазначив Прайс.
Третім питанням, яке порушив держсекретар, стало неправомірне затримання американця Пола Вілана.
"Практика незаконного затримання викликає занепокоєння у решти світу. Решту світу непокоїть те, що Росія нібито призупинила виконання нового договору СНО. Решту світу непокоїть те, що Росія веде жорстоку незаконну агресивну війну проти України. І як ми чули від більшості з G20, а фактично від усіх, крім Росії та Китаю, G20 хоче, щоб ця війна закінчилася на основі, що відповідає новому Статуту ООН, і на тій основі, яка є справедливою і довговічною. Тому секретар мав можливість передати ці меседжі безпосередньо Лаврову", - підсумував Прайс.
Щодо ймовірності розмови між міністрами оборони США та Росії, Прайс заявив, що наразі не може нічого про це повідомити: "Наразі я не маю жодних повідомлень щодо будь-яких зустрічей чи телефонних дзвінків. Міністр Остін чітко заявив, що він завжди відкритий для спілкування і вважає надзвичайно важливим, особливо для держав, які мають ядерну зброю, мати можливість підтримувати відкриті лінії зв’язку, аби зменшити ризик прорахунків".
Така зустріч не принесла користі і загрожує надіслати непродуманий сигнал про бажання США вести перемовини з Росією, вважає Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.
"Я не думаю, що розмова між Лавровим і секретарем Блінкеном приносить особливу користь, - сказав Креймер в коментарі журналісту Голосу Америки Остапу Яришу. - Сподіваюся, що це не надсилає жодних непродуманих сигналів про те, що США шукають переговорів з Росією".
Креймер додав, що такий сигнал би суперечив нещодавній заяві Блінкена про те, що немає жодних доказів того, що Росія серйозно налаштована на переговори.
"На мій погляд, нам потрібно продовжувати ізолювати Росію, продовжувати посилювати режим санкцій та нарощувати нашу допомогу, щоб Україна перемогла у цій війні, а не лише захистила себе. І Лавров, на мій погляд, дуже мало впливає на процес прийняття рішень у Москві. Тому я вважаю, що говорити з ним значною мірою безглуздо", - вважає Креймер.
А от дописувач The Hill Ніал Стенедж вважає інакше. В статті для видання він відзначає, що це дипломатичне зусилля було важливим, адже давало нагоду обговорити такі важливі питання, як звільнення Вілана, війну в Україні, вихід Росії з угоди щодо контролю над ядерним озброєнням.
Стенедж вказує, що Кремль в своїх заявах та наполяганнях, що саме Блінкен ініціював зустріч, намагався применшити важливість зустрічі, що "можливо, видає негативну позицію Кремля щодо можливості навіть невеликих, половинчастих кроків до мирних перемовин, або поступок" у війні в Україні. А це, йдеться в статті, своєю чергою, свідчить, що війна йде не так, як планували в Кремлі.
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- Голос Америки
USAID оголошує нові партнерства, щоб допомогти Україні “продовжувати годувати світ”
Агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про нові партнерства з приватним сектором для розвитку аграрного сектора України та допомоги із постачанням зерна до інших країн. Як ідеться у заяві організації - “щоб допомогти Україні продовжувати годувати світ”.
Ця ініціатива є частиною цілеспрямованих зусиль адміністрації Байдена зі сприяння економіці України та пом’якшення глобальної кризи продовольчої безпеки, що загострилася після вторгнення Росії в Україну, - інформує CNN.
Видання нагадує, що Україна є основною житницею для значної частини світу, а сільське господарство генерує понад 40% загальних доходів держави від експорту. Утім, за даними Міністерства економіки України, торік економічні показники скоротилися загалом більш ніж на 30% унаслідок знищення Росією інфраструктури, об’єктів бізнесу, жорстоких вбивств цивільного населення.
Нові партнерства USAID із компаніями Grain Alliance, Kernel і Nibulon передбачають інвестицію на суму понад 44 мільйони доларів США в агросектор України.
Нові партнерства USAID із компаніями Grain Alliance, Kernel і Nibulon передбачають інвестицію на суму понад 44 мільйони доларів США в агросектор України. Очікується, що інвестиції збільшать обсяги перевезення зерна більш ніж на 3,35 мільйона тонн на рік, зміцнять економіку України та виведуть на світовий ринок вкрай необхідне зерно.
Спільні інвестиції включають 8 мільйонів доларів США від Ініціативи сприяння стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) та понад 36 мільйонів доларів США від трьох партнерів з приватного сектора.
Grain Alliance працює в Україні понад 20 років, обробляє близько 60 000 гектарів і використовує шість зернових елеваторів загальною потужністю сушіння та зберігання понад 300 000 тонн. Kernel є найбільшим в Україні виробником та експортером соняшникової олії та найбільшим експортером зерна. За останні 15 років компанія інвестувала в українську економіку понад 2,5 мільярда доларів. За останні 30 років українське ТОВ Nibulon створило вертикально інтегровану мережу логістичної зернової інфраструктури, яка включає 80 тис. га землі та загальну потужність зберігання збіжжя обсягом понад 2,25 млн тонн. Nibulon налічує 6 тисяч співробітників і інвестував в українську економіку понад 2,3 мільярда доларів (включно із 600 мільйонів доларів у флот з 82 сучасних суден, які зараз заблоковані через агресію Росії), йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Голос Америки, Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.
«Надзвичайно важливо, щоб «Група двадцяти» виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — сказав Блінкен міністрам закордонних справ «Групи двадцяти» у Нью-Делі. Чорноморська зернова угода була укладена в 2022 році за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.
Блінкен попередив, що поточна угода закінчується цього місяця, а Росія не погодилася продовжити цю життєво важливу домовленість.
Як відомо, 20 країн приєднались до ініціативи "Зерно з України".
Шольц у США буде «приватно» обговорювати з Байденом російську війну в Україні
Німецький канцлер Олаф Шольц у п’ятницю 3 березня зустрічатиметься у Білому домі з президентом США Джо Байденом для, як повідомляють, незвичайних приватних переговорів, де найголовнішою темою буде російська війна проти України.
Після США Німеччина є однією з найбільших постачальниць зброї та іншої допомоги Україні разом з європейськими лідерами: Великою Британією і Польщею.
У повідомленні з Вашингтона Associated Press зауважує, що відкритої інформації про переговори Олафа Шольца в Білому домі буде дуже мало і зустріч з пресою за результатами одноденного візиту не запланована.
Агентство Reuters цитує неназваного американського посадовця про те, що «обидва керівники хотіли, щоб це була зустріч на робочому рівні, хотіли заглибитися, зосередившись на питаннях України».
Деякі коментатори казали про ознаки певних розбіжностей між Берліном і Вашингтоном щодо того, як краще підтримувати українську обороноздатність, але офіційні представники заперечують існування серйозних проблем.
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав у четвер, що США «пишаються колективними зусиллями» союзників у справі допомоги Україні.
Напередодні Шольц виступив з відвертим застереженням на адресу Китаю, щоб китайський уряд не підтримував російську війну проти України.
Росія потерпає від браку зброї і хоче більшої допомоги від Китаю, який досі обмежувався заявами з Пекіна про згоду з російськими виправдовуваннями війни разом з загальними твердженнями про повагу до міжнародних принципів суверенітету й територіальної цілісності всіх країн.
«Мій заклик до Пекіна чіткий: використайте свій вплив на Москву, щоб вимагати виведення російських військ і не постачайте зброю агресору - Росії», - сказав Олаф Шольц у Бундестазі 2 березня.
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