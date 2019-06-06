Москва звинувачує США і Європу перебільшенні значення висадки в Нормандії

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в дні урочистостей на відзнаку 75-річниці висадки західних союзників у Нормандії звинуватив Захід у тому, що він назвав “брехливими трактуваннями історії”.

У статті, опублікованій у російському офіційному виданні "Международная Жизнь", Лавров зосередився на критиці інших країн, а також голосів у самій Росії, які закидають, що Кремль використовує свої святкування перемоги над нацистською Німеччиною 9 травня для мілітаризації суспільства.

Лавров окремо згадує у статті висадку в Нормандії, стверджуючи, що її значення на Заході трактують неправильно.

“В західну систему освіти впроваджуються брехливі трактування історії… Молодь переконують у тому, що головна заслуга у перемозі над фашизмом та у звільненні Європи належить не радянським військам , а Заходу - завдяки висадці в Нормандії...”, - пише міністр, наполягаючи, що фактом є те, що “саме народи Радянського Союзу зламали хребет Третього рейху”.

Далі російський урядовець переводить критику на Україну та зокрема Латвію і Естонію, за, як він стверджує, “прославляння фашистських підручних”.

Лавров у статті неодноразово з їдкою критикою згадує Сполучені Штати Америки, дорікаючи, що “американці з не меншим, ніж європейці запалом, створюють образ “мілітаристської Росії”.

Російський президент Володимир Путін брав 2014 року участь у церемоніях у Франції з нагоди 70-річчя висадки західних союзників у Нормандії.

Цього року російського керівника не заходи, в яких бере участь президент США Дональд Трамп, не запросили.

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