Трамп у Європі і нагадування про важливість структур міжнародної безпеки

Президент США Дональд Трамп у Франції разом з керівниками інших країн 6 червня бере участь у вшануваннях пам’яті загиблих на початку наступу західних союзників проти нацистської Німеччини 6 червня 1944 року.

Альянс був викуваний у вогненному бою, пройшов випробування війни і був підтверджений благословеннями миру.

Зокрема Трамп відвідав один з американських цвинтарів поблизу Колвіль-сюр-мер у французькій Нормандії, де поховані понад 9 000 американських солдатів.

Витяги з його запланованого виступу вказують на подальше наголошування на важливості солідарності з союзниками.

“Усім нашим друзям і партнерам. Наш виплеканий альянс був викуваний у вогненному бою, пройшов випробування війни і був підтверджений благословеннями миру. Наші зв’язки нерозривні”, - йдеться в оприлюдненому напередодні тексті промови.

У Європі особливо звертатимуть увагу на ці слова президента Трампа, який раніше гостро критикував ООН, називав застарілим військово-політичний союз НАТО і критично висловлювався про ЄС - організацію, що об’єднала колишніх суперників на європейському континенті.

“Після спільних пожертв під час Другої Світової війни, Британія та Сполучені Штати працювали разом з іншими союзниками для розбудови низки міжнародних установ, щоб жахіття конфліктів більше ніколи не повторилися”, - сказала королева Єлизавета Друга у понеділок на державному бенкеті за участі американського президента у Лондоні.

Королева вважала за потрібне далі наголосити: “Хоча світ змінився, ми завжди пам’ятаємо про головне завдання тих установ: спільна робота країн, щоб зберегти важко здобутий мир”.

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