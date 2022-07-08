Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

Лавров невдоволений, що на G20 говорять про війну Росії в Україні

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров на зустрічі G20 в Індонезії 8 липня 2022 р.

Російська війна в Україні та її наслідки для світової економіки стали провідними темами зустрічі на індонезійському острові Балі міністрів закордонних справ Групи 20 (G20) найбільших економік світу.

Ми разом будемо дуже чітко давати зрозуміти про нашу позицію стосовно Росії...
Пенні Вонґ

Господарка зібрання індонезійська міністерка Ретно Марсуді 8 липня закликала колег “шукати шляхи просування вперед” і покласти край війні.

Вигуки “чому ви не припинете війну?” лунали, коли на початку зустрічі Марсуді потискала руку російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

Низка міністрів зокрема представники країн Групи 7 відмовилися брати участь в урочистому обіді, куди був запрошений Лавров.

“Ми разом будемо дуже чітко давати зрозуміти про нашу позицію стосовно Росії і щодо поведінки Росії”, - сказала очільниця міністерства закордонних справ Австралії Пенні Вонґ.

Державний секретар Ентоні Блінкен виступає під час відвідування Україну четвер, 19 травня 2022 р., у Нью-Йорку. (Андреа Рено/Pool через AP)
До теми:

Блінкен закличе G20 тиснути на Росію, щоб відкрити морські шляхи

Російський міністр поскаржився на те, що російська війна стала предметом критичної уваги і запропонував натомість зосереджуватися на вирішенні економічних питань.

Лавров докоряв західним представникам за те, що він називав “русофобією”.

Японський міністр сказав, що з огляду на війну колеги не можуть поводитися так, ніби нічого не сталося.

На минулій зустрічі міністрів фінансів країн G20 у квітні у Вашингтоні низка представників демонстративно вийшли на знак протесту під час виступу російського міністра.

Але в зустрічі беруть участь також представники країн, які відкрито не засудили напад Росії на Україну та російсько окупацію українських територій, зокрема такі як Індія, Індонезія, Китай, Південно-Африканська Республіка.

Індонезія пропонує зосередитися на тому, як бідніші країни будуть вражені зростанням цін на харчі, що зокрема спричинено російсько-українською війною.

Українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу запросили виступити перед зібранням G20 і він мав зробити це з допомогою відеозвязку.

Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що це означатиме для України? Хто може стати новим прем’єром? Відео
Embed
Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що це означатиме для України? Хто може стати новим прем’єром? Відео

No media source currently available

0:00 0:08:29 0:00
Direct link
Більше

Всі новини дня

Юридична практика, кав’ярня: історії вимушених переселенців, які відкрили бізнес у новому місті. Відео

Юридична практика, кав’ярня: історії вимушених переселенців, які відкрили бізнес у новому місті. Відео
Embed
Юридична практика, кав’ярня: історії вимушених переселенців, які відкрили бізнес у новому місті. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
Direct link

Не сидіти на шиї у держави - таким принципом керуються вимушені переселенці, про яких наша наступна історія. Юрист з Харкова започаткував нову практику у Рівному, а група молоді з Бородянки, Ірпеня та Ніжина відкрила кав’ярню у Львові.

Більше
  • Голос Америки

Як розгортається ситуація довкола російського судна «Жибек Жоли» з вкраденим українським зерном – деталі. Відео

Як розгортається ситуація довкола російського судна «Жибек Жоли» з вкраденим українським зерном – деталі. Відео
Embed
Як розгортається ситуація довкола російського судна «Жибек Жоли» з вкраденим українським зерном – деталі. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:12 0:00
Direct link

Міністерство закордонних справ України викликало для роз’яснень посла Туреччини в Києві. Це сталось після того, як в турецькому порту відпустили російське судно «Жибек Жоли» з вкраденим українським зерном - попри те, що Україна наполягала на його арешті.

Більше

До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем та Ричард Блументаль. Відео

До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем та Ричард Блументаль. Відео
Embed
До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем та Ричард Блументаль. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:17 0:00
Direct link

До Києва прибули сенатори із республіканської та демократичної партій - Ліндсі Грем та Ричард Блументаль.

Більше

Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що це означатиме для України? Хто може стати новим прем’єром? Відео

Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що це означатиме для України? Хто може стати новим прем’єром? Відео
Embed
Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що це означатиме для України? Хто може стати новим прем’єром? Відео

No media source currently available

0:00 0:08:29 0:00
Direct link

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що означатиме відставка Джонсона для України та хто може стати новим премʼєром – подробиці з Лондона від Богдана Цюпина.

Більше

Більше

Відео - найголовніше

10 цитат Бориса Джонсона про Україну. Відео
Embed
10 цитат Бориса Джонсона про Україну. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:11 0:00

10 цитат Бориса Джонсона про Україну. Відео

Back to top
XS
SM
MD
LG