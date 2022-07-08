Лавров невдоволений, що на G20 говорять про війну Росії в Україні

Російська війна в Україні та її наслідки для світової економіки стали провідними темами зустрічі на індонезійському острові Балі міністрів закордонних справ Групи 20 (G20) найбільших економік світу.

Ми разом будемо дуже чітко давати зрозуміти про нашу позицію стосовно Росії...

Господарка зібрання індонезійська міністерка Ретно Марсуді 8 липня закликала колег “шукати шляхи просування вперед” і покласти край війні.

Вигуки “чому ви не припинете війну?” лунали, коли на початку зустрічі Марсуді потискала руку російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

Низка міністрів зокрема представники країн Групи 7 відмовилися брати участь в урочистому обіді, куди був запрошений Лавров.

“Ми разом будемо дуже чітко давати зрозуміти про нашу позицію стосовно Росії і щодо поведінки Росії”, - сказала очільниця міністерства закордонних справ Австралії Пенні Вонґ.

Російський міністр поскаржився на те, що російська війна стала предметом критичної уваги і запропонував натомість зосереджуватися на вирішенні економічних питань.

Лавров докоряв західним представникам за те, що він називав “русофобією”.

Японський міністр сказав, що з огляду на війну колеги не можуть поводитися так, ніби нічого не сталося.

На минулій зустрічі міністрів фінансів країн G20 у квітні у Вашингтоні низка представників демонстративно вийшли на знак протесту під час виступу російського міністра.

Але в зустрічі беруть участь також представники країн, які відкрито не засудили напад Росії на Україну та російсько окупацію українських територій, зокрема такі як Індія, Індонезія, Китай, Південно-Африканська Республіка.

Індонезія пропонує зосередитися на тому, як бідніші країни будуть вражені зростанням цін на харчі, що зокрема спричинено російсько-українською війною.

Українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу запросили виступити перед зібранням G20 і він мав зробити це з допомогою відеозвязку.