Росія проти "колективного заходу", - підсумки засідання Ради Безпеки під головуванням Лаврова

У штаб-квартирі ООН відбулося засідання Ради Безпеки під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, проти якого низка країн ввела персональні санкції.

Його присутність у кріслі головуючого – це прямий наслідок головування Росії у Раді Безпеки, яке розпочалося 1 квітня. Ще на початку місяця постійний представник Росії при ООН Василь Небензя повідомив, що 24-25 квітня Лавров буде присутній на відкритих дебатах міністерського рівня. Цей формат і дозволив йому головувати на засіданні. 25 квітня відбудуться ще одні дебати, присвячені ситуації на Близькому Сході.

У понеділок росіяни скликали дебати на тему «Ефективна багатостороння робота дипломатів через захист принципів Статуту ООН». Ще до початку засідання низка послів назвали таку поведінку Росії «цинічною».

Під час свого виступу Лавров обвинуватив, як він назвав, «колективний захід» у тому, що, ініціюючи саміти та форуми, він, у першу чергу, підриває вплив ООН. Лавров також зазначив, що «західна меншість» диктує свої правила решті світу, і вона має розпочати поважати інших. Також звучало визначення західних країн як «золотий мільярд», який підриває «багатосторонню дипломатію», а Росія та Китай намагаються цьому протистояти.

Наприкінці виступу він згадав і про ситуацію з російськими журналістами. «Ваших колег із російських засобів масової інформації сюди не пустили. Посольство США в Москві знущально повідомило про готовність видати їм паспорти з візами у той момент, коли наш літак злетів», - розповів Лавров. Ще у неділю російський МЗС повідомив, що візи російським журналістам взагалі не видали.

Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні, заявила, що Росія порушує універсальні права людини та фундаментальні свободи – як за межами, так і всередині власних кордонів. Як приклад, навела затримання двох громадян США Пола Вілана та Евана Гершковича. «Еван – журналіст. Він просто виконував свою роботу. Використання людей як пішаків – стратегія слабкості. Це не дії відповідальної країни. І поки Росія грає в політичні ігри, страждають реальні люди», - додала вона.

У штаб-квартирі ООН була присутня сестра Пола Вілана Елізабет, вона разом з Томас-Грінфілд вийшла з заявою до журналістів. І вже виступаючи на засіданні, американська посолка сказала, що вона хоче, аби Лавров подивився в очі сестрі Вілана, яка вже чотири роки чекає на брата, та щоб побачив її страждання. Дипломатка США закликала негайно звільнити обох американців.

Згадала Томас-Грінфілд і про дії Росії в Україні. «Поки ми тут сидимо, ця агресія триває. Поки ми тут сидимо, російські війська продовжують вбивати та травмувати мирних жителів. Поки ми тут сидимо, російські сили руйнують критичну інфраструктуру України. Сидячи тут, ми готуємось до наступної Бучі, наступного Маріуполя, наступного Херсона. Наступного військового злочину. Наступного немислимого злодіяння», - попередила вона.

За її словами, сто сорок одна держава-член ООН абсолютно чітко заявила, що метою повномасштабного вторгнення Росії не була «самооборона». «Росія просто хоче силою перекроїти міжнародні кордони, порушуючи цей самий Статут ООН. І це суперечить всьому, що стоїть за цією установою. «Це стосується не тільки України чи Європи. Це стосується всіх нас», - переконана вона.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який також взяв участь у засіданні, засудив вторгнення Росії в Україну, яке спричинило міжнародну кризу. «Багатостороння система зазнає найбільшого навантаження за весь час із моменту створення ООН. Напруженість між провідними державами сягнула історичного максимуму. Отже, є ризики виникнення конфлікту внаслідок неправильних дій або прорахунків. Вторгнення Росії в Україну, з порушенням Статуту ООН і міжнародного права, завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу і посилює глобальні економічні потрясіння, спричинені пандемією COVID-19», – заявив він.

Посолка Великої Британії Барбара Вудворд заявила, що Росія серйозно підірвала свою репутацію в міжнародній спільноті. «Для росіян світ стає меншим. Багато десятків тисяч російських чоловіків і жінок були вбиті. Сотні тисяч були мобілізовані проти їхньої волі, мільйони тікають з країни, рятуючись від призову. Незалежних журналістів заарештовували, свободу слова пригнічували. Економіка Росії скорочується, її армія в безладі, покладається на «Вагнера» — непідзвітну групу найманців, існування якої було заперечено рік тому, але яка тепер пропонує вашому міністерству поради щодо вашого головування в Раді безпеки», - зазначила вона.