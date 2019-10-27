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США

Лідер ІДІЛу вбитий під час спецоперації США - президент Трамп

Телевізійне звернення Президента США Дональда Трампа з Білого дому 27 жовтня 2019 року

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Під час рейду американського спецназу загинув лідер "Ісламської держави" - заявив президент США.

Президент Дональд Трамп оголосив про вбивство лідера ІДІЛу Абу Бакр аль-Багдаді силами американського спецназу під час операції в Сирії.

«Минулої ночі Сполучені Штати здійснили правосуддя над терористичним лідером номер один у світі», - заявив президент Дональд Трамп у телевізійному виступі з Білого дому в неділю, 27 жовтня.

«Жоден американський військовий не загинув під час операції», але вбили велику кількість бойовиків аль-Багдаді, - додав президент США.

За словами Трампа, лідер ІДІЛу ховався у тунелі і коли намагався втекти, «стогнав, плакав і кричав постійно». Аль-Багдаді ввів у дію ремінь смертника, крім нього, під час вибуху загинуло також троє дітей.

За даними ЗМІ, у спецоперації на території сирійської провінції Ідліб брали участь гелікоптери, літаки-винищувачі та американські дрони.

Раніше, у липні цього року, звіт ООН попереджав, що лідери ІДІЛу є серед тих, хто пробрався на північний захід Сирії, до провінції Ідліб.

Багдаді родом з Іраку, його вважали «найрозшукуванішим чоловіком на планеті», а США пропонували винагороду в розмірі 25 мільйонів доларів за інформацію, яка б допомога здійснити правосуддя над ним.

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