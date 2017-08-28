Чи Італія платить збройним формуванням, щоб вони стримали контрабанду мігрантів з Африки?

Італію звинувачують у тому, що вона платить лівійським міліціям, пов’язаним з контрабандистами, щоб припинити на місяць транспорт мігрантів через Середземне море до Європи. Це твердження, яке збігається із зменшенням на 86 відсотків кількості шукачів притулку, що цього місяця прибули до Італії, у порівнянні із серпнем минулого року.

Недавно у Парижі відбулися наради європейських і африканських лідерів для обміркування питання зменшення хвилі мігрантів до Європи.

Згідно з базованою в Лондоні інтернет-сторінкою Middle East Eye, італійський уряд платив місцевим бригадам міліції в місті Сабрата, що за 80 кілометрів на захід від столиці Лівії Триполі. Ймовірні виплати, за твердженням Middle East Eye, були у формі готівки або устаткування. Вони передавалися через міські органи влади, які перебувають під контролем місцевих міліцій.

На початку цього місяця італійське агентство розвитку повідомило про надіслання 11 тонн допомоги до університетської лікарні в місті Сабрата. Представники італійського уряду відмовилися відповісти на запитання про виплати, але минулого тижня інформаційне агентство Reuters повідомило, що озброєні групи зупиняли човни з мігрантами, які були готові відплися з берега Сабрати через Середземне море до Європи.

Надійшли також повідомлення про припинення транспорту мігрантів з недалеко міста Завія. Припинилася також контрабанда товарів після недавнього арешту Фагмі Саліма Муси Бін Халіфи, відомого як «король контрабанди».

Італійські органи влади пояснюють зменшення міграції несприятливою погодою, хоча це саме найбільш сприятливий сезон для того, щоб пересікти море. Також експерти кажуть, що погода дуже сприятлива для таких подорожей.

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