Москва налаштовує поляків проти українських робітників - аналітичний центр CEPA

Мета цих пропагандистських зусиль - поєднати терміни "лібераліація візового режиму для українців" та "українізація ринку праці у Польщі

Москва намагається налаштувати поляків проти українських робітників. На цьому наполягає вашингтонський аналітичний центр Center for European Policy Analysis (CEPA).

Російське ЗМІ Sputnik та інші прокремлівські ЗМІ наполегливо поширюють у Польщі страх перед імміграцією з України, вважають у CEPA.

"Їх мета: розділити на налаштувати один проти одного громадськість двох країн", - говорить про діяльність проросійських ЗМІ у Польщі стаття на сайті американського аналітичного центру.

... ті ж сили, що стимулювали міграцію з країн Африки, провокують міграцію до Польщі з України

Там звертають увагу на те, що інформаційна кампанія посилилась після вступу у дію безвізового режиму туристичних подорожей з України до ЄС.

Безвіз не здатний компенсувати інші втрати України від європейської інтеграції; мігранти з України вкрадуть робочі місця поляків; ті ж сили, що стимулювали міграцію з країн Африки, провокують міграцію до Польщі з України - ці та інші тези проштовхують прокремлівські ЗМІ, які працюють у Польщі, відзначає стаття.

"Мета цих пропагандистських зусиль - поєднати терміни "лібераліація візового режиму для українців" та "українізація ринку праці у Польщі". Це шкодить іміджу України, налаштовує країни одна проти одної та сприяє гаслам націоналістичних партій. У березні 2017-го року польська націоналістича організація "Національно-радикальний табір" організувала антиукраїнські марші. Їх мета - вповільнити процес інтеграції України до ЄС, зірвати лібералізацію візового режиму та зашкодити позитивному тренду заміщення українцями прогалин на робочоу ринку Польщі, які виникли через робочу міграцію самих поляків до Західної Європи. Влада Польщі дивиться на це, як на благо. Але прокремлівська пропаганда викривляє факти, щоб створити протилежне враження. Негайно необхідна інформаційна кампанія, яка зверне увагу на позитивний вимір української імміграції та пояснить правові обмеження, які захищають ринок праці Польщі від дисбалансу", - йдеться у матеріалі.

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