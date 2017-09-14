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У фінал конкурсу «Америка має талант» потрапили українці

Український танцювальний гурт Light Balance пройшов до фіналу конкурсу «Америка має талант» за результатами голосування телеглядачів і отримав схвальні відгуки від суддів.

Колектив із Дніпра завоював прихильність аудиторії унікальною комбінацією танцю і технологій: складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, що світилися в темряві.

Відеозапис виступу в мережі Facebook уже переглянуло майже 300 тисяч людей.

Художній номер колективу на шоу кілька місяців тому було названо «одним із найбільш запаморочливих виступів в історії «Америка має талант»» на офіційних каналах конкурсу, а відеозапис танцювального номеру лише у Фейсбуці набрав 79 мільйонів переглядів.

Як виникла ідея гурту та які технології використовуються в художніх номерах – в інтерв'ю з Микитою Сухенком, технічним директором Light Balance.

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    Аліна Голіната-Слота

    На "Голосі Америки" з 2016-го року. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Цікавиться еволюцією традиційних ЗМІ, соціальними медіа, трендами і проблемами вищої освіти, гендерними питаннями. Висвітлює цікаві історії неординарних людей.

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