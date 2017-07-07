Розроблений в Україні металевий конструктор - це треба бачити

Творець славнозвісного дерев’яного конструктора Ugears Денис Охріменко представив свою нову розробку – металеві механічні іграшки для будь-якого віку, які потрібно зібрати своїми руками.

Проект Time 4 Machine зараз шукає фінансування на платформі спільного збору коштів Kickstarter, і вже майже три сотні людей підтримали ідею та зацікавилися продуктом. Цільову суму (15 тисяч доларів) було зібрано всього за три дні, а через тиждень цифра подвоїлася.

Іграшкові автомобіль, танк, годинник і середньовічний хокей оснащені механізмами та є повністю функціональними.​

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