Померла Лінда Браун - справа якої поклала край сегрегації в школах США

У 1954 році її справа - Браун проти Ради у справах освіти - змінила майбутнє для багатьох американців





Лінда Браун, яка була в центрі позову, що ознаменував початок кінця расової сегрегації в американських школах, померла у віці 76 років в місті Топіка, штат Канзас.



Коли Лінді було 9 років, її батько, пастор Олівер Браун, подав до суду на шкільну раду міста Топіка, щоб його чорношкіра дочка могла відвідувати повністю білу початкову школу поруч з сімейним будинком.



Чотири подібні справи були об'єднані з позовом Брауна і представлені в Верховний суд США, як Браун проти Ради з питань освіти (Brown vs The Board of Education).



У травні 1954 року вища судова інстанція країни одноголосно постановила, що «окремі навчальні заклади за своєю природою нерівноправні», що робить їх неконституційними відповідно до 14 Поправки до Конституції США, в якій говориться, що ні одному громадянину не може бути відмовлено в рівному захисті перед законом.



«В галузі державної освіти доктрина ‘роздільних, але рівних’ можливостей не має місця», - написав голова колегії суддів Верховного суду США Ерл Воррен.

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