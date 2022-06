Прийшов час для НАТО показати свої м’язи - колишній глава МЗС Литви Лінкявічус 

Сполучені Штати наклали нові санкції на понад 100 російських компаній та громадян, пов’язаних з військово-промисловим комплексом, включно з провідною державною корпорацією «Ростех» та її підрозділом – Об'єднаною авіабудівною корпорцією, яка виготовляє військові літаки марки «Су» та «МіГ», мовиться у повідомленні Міністерства фінансів США, розміщене на веб-сайті цієї установи.

Фінансове відомство додає, що таким чином воно виконує зобов'язання, які взяли на себе лідери країн G7, що постановили позбавити Росію технічних та фінансових можливостей продовжувати війну проти України.

«Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази Російської Федерації, включаючи Державну корпорацію «Ростех», що є наріжним каменемем російської обороного, промислового, технологічного та виробничого секторів, а також 29 російських громадян», – мовиться у заяві Міністерства фінансів США.

Як зазначається, санкції вдаряють по «здатності Росії розробляти та розгортати зброю та технології, які використовуються для жорстокої загарбницької війни Володимира Путіна проти України».

«Ми ще раз підтверджуємо нашу відданість співпраці з нашими партнерами та союзниками для запровадження додаткових суворих санкцій у відповідь на війну Росії проти України», – заявила міністр фінансів Джанет Єллен. Вона додала, що метою цих дій є «відрізати доступ Російської Федерації до технологій, які мають вирішальне значення для їхніх військових» та послабити російську армію, яка «вже страждала від поганого бойового духу, пошкоджених ланцюгів постачання та логістичних збоїв».

The U.S. once again reaffirms our commitment to work alongside partners & allies to impose additional sanctions in response to Russia’s war against Ukraine. Targeting Russia’s defense industry will degrade Putin’s capabilities & further impede his war. https://t.co/cajP4O7Iog

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) June 28, 2022

У повідомлені мовиться, що одночасно з Міністерством фінансів свої санкції на російські компанії та громадян наклав і Державний департамент США. У списку додали 45 організацій та 29 фізичних осіб з числа російськийських військових та Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), «які були достовірно причетними до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні», мовиться у повідомлені.

Крім того, Держдепартамент оголосив про заборону на видачу віз понад 500 посадовим особам, «які, ймовірно, загрожували, чи порушували суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України», також йшлося про російських військових, чи чиновників, які були «причетні до придушення інакомислення», йдеться у повідомлені Мінфіну.

Санкції застосовуватимуться також проти російських компанії та громадських організацій, що беруть участь у війні проти України. Серед них – «Союз добровольцев Донбасса, «Державний льотно-випробувальний центр імені Чкалова», приватні військові компанії, зокрема, «РСБ-Групп».

Для осіб і компаній, що потрапили під санкції, вони передбачають замороження активів і доступу до власності на території США, а також заборону на проведення фінансових операцій.

Разом із сьогоднішніми санкціями, OFAC заборонив імпорт російського золота до США. Також було посилено рекомендації щодо посилення контролю над російським та білоруським експортом, який ухилявся від санкцій.

У понеділок, 27 червня під час саміту Групи семи Британія, Канада, США і Японія повідомили про намір заборонити імпорт російського золота.