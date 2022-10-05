Російські винищувачі порушили повітряний простір ЄС, їх перехопили італійські винищувачі

Найновіший і найсучасніший авіаносець Сполучених Штатів розпочав свій перший перехід на тренування із союзниками та патрулювання у відкритому морі Атлантики на тлі зростання напруженості в усьому світі.

Корабель США Gerald R. Ford прибув до північної Атлантики у вівторок. Він є головним кораблем авіаносної ударної групи, яка включає шість кораблів з країн НАТО, кілька військових кораблів США та підводний човен.

«Ми збираємося використовувати всю Атлантику для навчань, — сказав журналістам перед дислокацією капітан ВМС Пол Ланзілотта, командир корабля. - Ми збираємося виконувати практично всі наявні завдання військово-морської авіації».

«Найбільший і найкрутіший військовий корабель Америки», як його називають ВМС, включає майже два десятки нових технологій, має повністю перероблену кабіну польоту, що дозволяє йому здійснювати на 30% більше рейсів, ніж іншим кораблям США.

Серед нових технологій атомного авіаносця — абсолютно нова радарна система для виявлення загроз і електромагнітна система запуску літаків (EMALS), яка використовується для катапультування літаків з корабля. Старіші американські авіаносці використовують парові катапульти, які потребують значного простору на судні для паропроводів, повернення конденсату та прісної води, необхідної для виробництва пари.

USS Ford є найбільшим військовим кораблем у світі, тоннажністю 112 000 тонн, що на 12 000 тонн більше, ніж авіаносці класу «Німіц», і на 32 000 більше, ніж третій за величиною військовий корабель у світі: новий китайський авіаносець «Фуцзянь».

Завдяки суттєвій модернізації та автоматизації, для керування кораблем потрібно приблизно на 600 моряків менше, ніж авіаносцям класу «Німіц». Очікується, що ця зміна заощадить мільярди доларів протягом 50 років служби корабля.

Поточна ударна група корабля включає війська з Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Іспанії та Сполучених Штатів. За даними ВМС США, це найбільша демонстрація сили партнерства в Атлантиці з часів Другої світової війни.

Ланзілотта сказав, що перехід в північній Атлантиці слугуватиме підготовкою до більш тривалої дислокації наступного року. За словами віце-адмірала Дена Дваєра, командувача Другого флоту США США, корабель також візьме участь у навчаннях з протиповітряної оборони, інформування про морську територію, морських ударів на далекі відстані, розподілених морських операцій, навчань з боротьби з підводними човнами, а також військово-морської інтеграції.

«У цій сфері стратегічної конкуренції ми більше не можемо вважати, що географія забезпечує нам захист і протистояння, які ми мали в минулому», — сказав Дваєр.

Це розгортання відбулося через сім місяців після того, як Росія незаконно вторглася в Україну, і лише через кілька тижнів після того, як президент Росії Володимир Путін закликав мобілізувати ще 300 000 військових, щоб протистояти великим втратам на полі бою.

За словами Брюса Джонса, професора-консультанта Стенфордського університету та директора проекту Інституту Брукінгса з міжнародного порядку та стратегії, незважаючи на те, що дії Москви в Україні зосереджені на сухопутних силах, військово-морський флот Москви залишається ризиком.

«Ми спостерігали значне зростання військово-морської активності Росії в Арктиці перед вторгненням до України. Тому Північна Атлантика є дуже важливим місцем, де нам доведеться стримувати Росію», — сказав він Голосу Америки.

Джонс вказує на можливу диверсію на газопроводі Nord Stream у Чорному морі як на приклад типу агресії, на яку можуть бути здатні російські військово-морські сили.

«Можливо, ми входимо у більш небезпечний період, тому що Росія цілком може прагнути до ескалації конфлікту за межі України, оскільки ситуація в Україні погіршується для нього [Путіна]», — сказав він «Голосу Америки».

Авіаносці використовуються як плавучі рухомі авіабази, які забезпечують повітряне прикриття для кораблів у морі та наступальні можливості по всьому світу, як, наприклад, коли авіаносці використовувалися для нанесення авіаударів проти Ісламської держави.

Мелані Сіссон, науковий співробітник із зовнішньої політики Інституту Брукінгса, сказала, що авіаносії слугували «хребтом для Сполучених Штатів з точки зору демонстрації сили», а є символом відданості США союзникам по всьому світу.

USS Ford — перший корабель нового класу авіаносців за понад 45 років. Очікується, що головний корабель авіаносців класу "Німіц", USS Nimitz, буде виведено із використання після остаточного розгортання в найближчі місяці.

Через проблеми з інтеграцією нових технологій і дизайну USS Ford відставав від графіка і перевищував бюджет на мільярди доларів.