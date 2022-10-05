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- Голос Америки
Російські винищувачі порушили повітряний простір ЄС, їх перехопили італійські винищувачі
Військово-повітряні сили Італії повідомили, що італійські винищувачі Eurofighter були підняті в повітря, щоб провести перехоплення в польському авіапросторі 4 російських винищувачів після того, як ті спершу порушили повітряний простір Польщі, а потім Швеції "перш ніж повернутись до Калінінграда".
Як повідомляє Newsweek, прес-офіцер НАТО Маттіас Айхенлауб розповів, що Італія має літаки, призначені для місії альянсу з повітряного контролю в Балтійському регіоні. Він також повідомив, що літаки НАТО в цьому регіоні "регулярно перехоплюють російські військові літаки, які не дотримуються міжнародних правил повітряної безпеки".
Раніше українські медіа із посиланням на європейські агенції повідомляли про часті випадки порушення авіапростору ЄС російськими літаками.
"Голос Америки" повідомляв, що внаслідок невизнаних міжнародною спільнотою фіктивних "референдумів" 5 жовтня Кремль ратифікував анексію окупованих українських територій, що там називають "входженням до складу" Росії.
Москва не контролює значну частину цих територій, а Київ продовжує там контрнаступ, зокрема, звільняючи Херсонщину й Луганщину.
У статті використано матеріали Newsweek, "Українська правда"
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Найбільший корабель США прямує на північ Атлантики, на тлі загроз, що створює РФ
Найновіший і найсучасніший авіаносець Сполучених Штатів розпочав свій перший перехід на тренування із союзниками та патрулювання у відкритому морі Атлантики на тлі зростання напруженості в усьому світі.
Корабель США Gerald R. Ford прибув до північної Атлантики у вівторок. Він є головним кораблем авіаносної ударної групи, яка включає шість кораблів з країн НАТО, кілька військових кораблів США та підводний човен.
«Ми збираємося використовувати всю Атлантику для навчань, — сказав журналістам перед дислокацією капітан ВМС Пол Ланзілотта, командир корабля. - Ми збираємося виконувати практично всі наявні завдання військово-морської авіації».
«Найбільший і найкрутіший військовий корабель Америки», як його називають ВМС, включає майже два десятки нових технологій, має повністю перероблену кабіну польоту, що дозволяє йому здійснювати на 30% більше рейсів, ніж іншим кораблям США.
Серед нових технологій атомного авіаносця — абсолютно нова радарна система для виявлення загроз і електромагнітна система запуску літаків (EMALS), яка використовується для катапультування літаків з корабля. Старіші американські авіаносці використовують парові катапульти, які потребують значного простору на судні для паропроводів, повернення конденсату та прісної води, необхідної для виробництва пари.
USS Ford є найбільшим військовим кораблем у світі, тоннажністю 112 000 тонн, що на 12 000 тонн більше, ніж авіаносці класу «Німіц», і на 32 000 більше, ніж третій за величиною військовий корабель у світі: новий китайський авіаносець «Фуцзянь».
Завдяки суттєвій модернізації та автоматизації, для керування кораблем потрібно приблизно на 600 моряків менше, ніж авіаносцям класу «Німіц». Очікується, що ця зміна заощадить мільярди доларів протягом 50 років служби корабля.
Поточна ударна група корабля включає війська з Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Іспанії та Сполучених Штатів. За даними ВМС США, це найбільша демонстрація сили партнерства в Атлантиці з часів Другої світової війни.
Ланзілотта сказав, що перехід в північній Атлантиці слугуватиме підготовкою до більш тривалої дислокації наступного року. За словами віце-адмірала Дена Дваєра, командувача Другого флоту США США, корабель також візьме участь у навчаннях з протиповітряної оборони, інформування про морську територію, морських ударів на далекі відстані, розподілених морських операцій, навчань з боротьби з підводними човнами, а також військово-морської інтеграції.
«У цій сфері стратегічної конкуренції ми більше не можемо вважати, що географія забезпечує нам захист і протистояння, які ми мали в минулому», — сказав Дваєр.
Це розгортання відбулося через сім місяців після того, як Росія незаконно вторглася в Україну, і лише через кілька тижнів після того, як президент Росії Володимир Путін закликав мобілізувати ще 300 000 військових, щоб протистояти великим втратам на полі бою.
За словами Брюса Джонса, професора-консультанта Стенфордського університету та директора проекту Інституту Брукінгса з міжнародного порядку та стратегії, незважаючи на те, що дії Москви в Україні зосереджені на сухопутних силах, військово-морський флот Москви залишається ризиком.
«Ми спостерігали значне зростання військово-морської активності Росії в Арктиці перед вторгненням до України. Тому Північна Атлантика є дуже важливим місцем, де нам доведеться стримувати Росію», — сказав він Голосу Америки.
Джонс вказує на можливу диверсію на газопроводі Nord Stream у Чорному морі як на приклад типу агресії, на яку можуть бути здатні російські військово-морські сили.
«Можливо, ми входимо у більш небезпечний період, тому що Росія цілком може прагнути до ескалації конфлікту за межі України, оскільки ситуація в Україні погіршується для нього [Путіна]», — сказав він «Голосу Америки».
Авіаносці використовуються як плавучі рухомі авіабази, які забезпечують повітряне прикриття для кораблів у морі та наступальні можливості по всьому світу, як, наприклад, коли авіаносці використовувалися для нанесення авіаударів проти Ісламської держави.
Мелані Сіссон, науковий співробітник із зовнішньої політики Інституту Брукінгса, сказала, що авіаносії слугували «хребтом для Сполучених Штатів з точки зору демонстрації сили», а є символом відданості США союзникам по всьому світу.
USS Ford — перший корабель нового класу авіаносців за понад 45 років. Очікується, що головний корабель авіаносців класу "Німіц", USS Nimitz, буде виведено із використання після остаточного розгортання в найближчі місяці.
Через проблеми з інтеграцією нових технологій і дизайну USS Ford відставав від графіка і перевищував бюджет на мільярди доларів.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Генсек НАТО відзначив ЗСУ за «вражаючий прогрес» у звільненні українських територій
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським відзначив ЗСУ за «вражаючий прогрес» у звільненні українських територій.
«Говорив з президентом Зеленським та відзначив хоробрий український народ і ЗСУ за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів. Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала», – написав він у твіттері.
Столтенберг додав, що НАТО підтримуватиме та посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно.
Президент України, у свою чергу, за підсумками цієї розмови повідомив про координацію подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України.
Це перша розмова Стотенберга і Зеленського після подачі Україною заявки на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.
Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він також підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.
В останні кілька днів повідомлялося про те, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. ЗМІ також повідомляли про стрімкий контрнаступ ЗСУ на півдні. Зокрема, агенція Reuters 3 жовтня повідомила, щоукраїнські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро.
Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині. За даними ЗМІ, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.
В коментарі Голосу Америки, колишній директор ЦРУ і генерал армії США у відставці Девід Петреус також заявив про вражаючі успіхи ЗСУ.
"Українські успіхи надзвичайно вражають, - говорить Петреус, - і вони відображають дуже сувору реальність для Росії. Вона полягає в тому, що Росія програла мобілізаційну війну. Україна із самого початку досягла значно кращих результатів у вербуванні, навчанні, оснащенні, організації та застосуванні військових сил, ніж Росія.
Вагому роль відіграла підтримка України Сполученими Штатами, через зброєю та боєприпаси на загальну суму у 17-ть з половиною мільярдів доларів, а також постачання інших країн НАТО та Заходу. Україна показала чудові результати у використанні цієї допомоги і тому вони перемагають на полі бою. І вони продовжать перемагати на полі бою, тому що ця реальність, яку я описав, ця нова динаміка є незворотною. Я не можу собі уявити буквально нічого, що Росія могла би зробити. Часткова мобілізація призвела до того, що з Росії виїхало більше чоловіків, ніж пішло до призовних пунктів. Незрозуміло, чи вони навіть спроможні навчити та належним чином екіпірувати цих людей. Вони стануть гарматним м’ясом.
- Голос Америки
З ракетами, які надають США, Україна може вразити більшість цілей на полі бою, включаючи Крим - Міноборони США
Ракети GMLRS, які українці мають для HIMARS та додатково отримають у найновішому пакеті допомоги від США дозволяють досягти більшості цілей на полі бою, включно із Кримом. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час брифінгу в Пентагоні 4 жовтня. «Щоб було зрозуміло, Крим – це Україна», - наголосила Лора Купер.
«Зараз Україна має на своєму боці не тільки власні спроможності, але й спроможності всіх своїх союзників і партнерів. США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів - і ми бачимо, як наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасів», - заявила помічниця міністра оборони США.
Зараз Україна має на своєму боці не тільки власні спроможності, але й спроможності всіх своїх союзників і партнерів. США надають додаткові боєприпаси, але ми також інвестуємо у виробництво боєприпасів - і ми бачимо, як наші союзники та партнери інвестують у виробництво боєприпасівпомічниця міністра оборони США Лора Купер
За словами Лори Купер, заступник міністра оборони США Ла Плант минулого тижня зустрівся з директорами з озброєнь союзників, вони обговорили шляхи підтримки промислової бази для продовження допомоги Україні. «В той час що робить Росія? Росія звертається за допомогою до Північної Кореї та Ірану. Вона не має такої глибокої підтримки», - говорить Купер.
Помічниця міністра оборони США зауважила, що зміна погоди в Україні значно ускладнять маневровість українських сил. За її словами, США розглядають потреби українців на зиму: «Ви бачили, як наші союзники взяли на себе провідну роль у забезпеченні українських військових зимовим спорядженням, переконавшись, що вони мають усе необхідне для власної підтримки протягом цієї зими. Раніше ми говорили і про боєприпаси. Але дуже, дуже важливим буде спорядження для холодної погоди. Я переконана, що ми з нашими союзниками справді задовольняємо ці потреби. Щодо російських військ - не впевнена».
Також Лора Купер наголосила на тому, що українським силам потрібні танки та США працюють з союзниками, щоб підтримати Україну тисячею броньованих танків з БТР-ами.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують отримувати значні здобутки в Херсонській області а також одночасно просуваються в Харківській і Луганській областях, пише в щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Російські сили змушені відходити до Херсона, зауважують оглядачі.
Дивіться також: Брифінг Голосу Америки. "Ми згодні, що Україні треба танки" - Пентагон
- Голос Америки
Запуск ракети SpaceX на МКС із росіянкою на борті - черговий символ тривалої співпраці між США і Росією в космосі - медіа
Попри війну Росії в Україні та накладені на Кремль санкції з боку США та союзних країн, NASA і "Роскосмос" продовжують співпрацю у питанні польотів до та з Міжнародної космічної станції.
5 жовтня з платформи у Космічному центрі імені Кеннеді, що на мисі Канаверал у Флориді ракета SpaceX Falcon 9 відправила на МКС команду астронавтів Crew 5. На станції четверо астронавтів - американці Ніколь Манн та Джош Кассада, японець Коїчі Ваката й росіянка Анна Кікіна - проведуть півроку.
До цього космонавтів з Росії на борту SpaceX не було, пише The New York Times. Проте раніше, пояснює видання, для польотів на МКС шаттли NASA та ракети "Союз" використовувались як американськими, так і російськими астронавтами.
Відколи у 2020 році SpaceX Crew Dragon почав доправляти астронавтів на МКС, NASA більше не потребувало "Союзів", "але все одно прагнуло залишити можливість ним користуватися". "Роскосмос" також прагнув, щоб російські астронавти могли літати на Crew Dragon (і на другій американській ракеті Boeing Starliner, яка може почати експлуатацію наступного року).
"Це має допомогти забезпечити безперебійну роботу космічної станції, яка розділена на два сегменти: один очолює Росія, а другий – NASA та партнери", зазначає The New York Times.
Газета зауважує, що навіть попри війну Росії в Україні та накладені на Кремль санкції з боку США та союзних країн, NASA і "Роскосмос" продовжують співпрацю. І хоча в "Роскосмосі" погрожували вийти з угоди про експлуатацію МКС й заявляли про бажання збудувати власну космічну станцію, офіційних попереджень про це Росія поки не давала.
Урядове рішення Росії про використання станції закінчується у 2024 році, США прагнуть продовжити її експлуатацію до 2030 року.
The Washington Post пише, що цей політ - це "черговий символ", що США і Росія знаходять способи співпрацювати у космосі. За понад 20 років країни слугували одне одному провідними партнерами на станції - "підтримуючи крихкі стосунки співзалежності" (fragile, co-dependent relationship - ред.), які "добре слугували космічним програмам обох країн".
"Російські космонавти та американські астронавти дуже професійні, - заявив у червні керівник NASA Білл Нельсон. - Незважаючи на трагедії, які відбуваються в Україні, спричинені президентом Путіним, фактом залишається те, що міжнародне партнерство міцне, коли справа стосується цивільної космічної програми".
Тим часом, російські медіа повідомляють, що колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може очолити так званий "Кримський федеральний округ", куди можуть увійти незаконно анексовані окуповані українські території Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей.
У статті використано матеріали The New York Times, The Washington Post
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