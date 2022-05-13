Людмила Монастирська: про роботу в Метрополітен Опера, війну, колег із Росії та неможливість культури поза політикою. Інтервʼю

З початком повномасштабного вторгнення Росії, все більше провідних світових культурних майданчиків відмовляються від співпраці з російськими артистами. Зокрема, легендарна Метрополітен Опера зупинила співпрацю одразу з двома російськими оперними співачками Анною Нетребко та Хіблою Герзмавою, які підтримували режим Володимира Путіна. Метрополітен запропонував виконання їхні партій всесвітньо відомій українській виконавиці Людмилі Монастирській. З зіркою світової оперної сцени у Нью-Йоркою говорила Ірина Соломко.