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Людмила Монастирська: про роботу в Метрополітен Опера, війну, колег із Росії та неможливість культури поза політикою. Інтервʼю

Людмила Монастирська: про роботу в Метрополітен Опера, війну, колег із Росії та неможливість культури поза політикою. Інтервʼю
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Людмила Монастирська: про роботу в Метрополітен Опера, війну, колег із Росії та неможливість культури поза політикою. Інтервʼю

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З початком повномасштабного вторгнення Росії, все більше провідних світових культурних майданчиків відмовляються від співпраці з російськими артистами. Зокрема, легендарна Метрополітен Опера зупинила співпрацю одразу з двома російськими оперними співачками Анною Нетребко та Хіблою Герзмавою, які підтримували режим Володимира Путіна. Метрополітен запропонував виконання їхні партій всесвітньо відомій українській виконавиці Людмилі Монастирській. З зіркою світової оперної сцени у Нью-Йоркою говорила Ірина Соломко.

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