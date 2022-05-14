Святкування європейських цінностей: Україна вперше бере участь у відзначенні Дня Європи у Вашингтоні

У суботу, 14 травня, представництво України у Вашингтоні офіційно взяло участь у місцевому святкуванні Дня Європи, яке 27 посольств країн ЄС відзначають у перші вихідні травня.

У 80-тий день війни, посолка України у США Оксана Маркарова сказала, що участь українського посольства у святкуванні європейських цінностей є, щонайменше, символічною. «Зараз дуже важливо що ми не просто воюємо за ці цінності, ми також не забуваємо усім розказувати, що Україна – це Європа. По-перше, ми показуємо, що ми – країна сильних та незламних людей, а по-друге – країна справжніх європейців. Ми будемо там, коли переможемо нашого ворога».

Посольства європейських країн у США у цей день традиційно відкривають свої двері аби представити власну культуру та досягнення усім бажаючим.

На фестивалі української культури в Українському домі виступив відомий скрипаль Василь Попадюк. «Зараз усі роблять все що можуть. Я ніколи не відмовляюся від таких благодійних концертів – щоб хоч якось допомогти Україні», - сказав Попадюк у коментарі для Голосу Америки.

Пригощав гостей колишній шеф-кухар ресторану української кухні «Veselka» у Нью-Йорку Дмитро Марценюк.

Бажаючі також могли придбати предмети традиційного українського одягу або декорацій та спробувати домашню випічку, закрутки або сало. Прибутки від продажу підуть на допомогу українській армії та інші потреби, спричинені збройним нападом Росії на Україну.

На території Українського дому також не можна оминути виставки із нагадуванням про ситуацію в Україні, а також - про внесок українців у світову науку та культуру.

У посольстві кажуть, що сьогодні багато хто прийшов підтримати українців та висловити слова солідарності, а також співчуття, «тому що та ціна, якою ми здобуваємо свою європейськість, вона занадто висока для нас», - сказала Оксана Маркарова в коментарі для Голосу Америки. «Ніхто не повинен платити таку ціну. Але у нас немає іншого виходу – ми маємо перемогти».

Дивіться також: Дружини військових «Азовсталі» закликають світову спільноту прийти їм на допомогу. Відео